4 loại thịt nên ngừng hoặc hạn chế ăn nếu không muốn rước bệnh ung thư vào người

(VTC News) -

Thịt là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên ăn quá nhiều thịt hoặc chế biến thịt không đúng cách có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Dưới đây là những loại thịt được các chuyên gia dinh dưỡng kêu gọi không nên ăn nhiều:

Thịt hun khói

Báo điện tử VTV News dẫn nguồn Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, các sản phẩm thịt chế biến sẵn như thịt hun khói, xúc xích, giăm bông, lạp xưởng nguy cơ gây ung thư ruột và các loại thịt đỏ cũng có thể gây ra hậu quả tương tự.

WHO khuyến cáo điều chỉnh việc tiêu thụ các sản phẩm này nhằm giảm các nguy cơ gây ung thư ruột kết và trực tràng.

Báo VnExpress dẫn nguồn trang NY Times cho biết, vấn đề chính thường nằm ở khâu chế biến thịt, không phải loại thịt được sử dụng. Theo đó giai đoạn xử lý hoặc bảo quản bằng nitrat và nitrit có thể tạo ra những hóa chất gây ung thư trong thực phẩm.

Bên cạnh đó, nấu thịt ở nhiệt độ cao làm sản sinh thêm chất gây ung thư, khi thịt tiếp xúc với các bề mặt nóng. Ngoài ra, tất cả các loại thịt chế biến chứa nhiều natri. Lượng natri dư thừa làm tăng nguy cơ cao huyết áp và tim mạch.

Thịt đóng hộp cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và suy giảm trí nhớ. Nghiên cứu năm 2021 thực hiện ở Anh cho thấy, mỗi 25g thịt chế biến sẵn được bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm gia tăng khả năng mắc bệnh Alzheimer lên 52%.

Thịt nướng

Thịt nướng bằng lửa, than, hoặc nướng trong lò, quay, đều có hại cho sức khỏe. Khi nướng thịt trên than ở nhiệt độ 500 - 600 độ C, những giọt mỡ chảy xuống than hồng hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), là những chất gây ung thư.

Trong lò, ở nhiệt độ 80 -100 độ C, chất creatine trong thịt sẽ trở thành amin thơm dị vòng (HCA). Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, sau đó đi xuống ruột, tạo ra nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư gan.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế ăn thịt nướng hoặc thịt hun khói

Bên cạnh đó, những chất tiết ra lúc đầu, nước thịt dính lò (mà ta thường thu gom lại) rất dễ chuyển thành HCA. Nếu vì khoái khẩu hoặc tiếc rẻ mà ăn, sau một thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư.

Ở nhiệt độ trên 200 độ C, nhiều loại HCA khác có thể hình thành do sự phân hủy axit amin. Những HCA này nằm tại chỗ thịt quay bị cháy. Vì vậy, ăn thịt nướng nói riêng hay kể cả bất kỳ đồ ăn nướng nói chung cũng gây hại sức khỏe.

Cá ướp muối

Trang Nhịp sống Việt dẫn nguồn Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của WHO xếp món cá muối vào danh sách thực phẩm gây ung thư cấp độ 1. Điều đó có nghĩa là cơ quan này đủ bằng chứng cho thấy cá muối có thể gây ung thư cho con người.

Theo tờ Tân Hoa Xã (Trung Quốc), không ít nghiên cứu khoa học cho biết những trẻ em dưới 10 tuổi sử dụng món cá muối thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng khi trưởng thành cao hơn người bình thường.

Một số chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng chỉ cần ăn một kg cá muối mặn kiểu Trung Quốc cũng độc ngang với việc hút 250 điếu thuốc.

Lý do khiến món cá muối có khả năng gây ung thư hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu vì chúng chứa nồng độ muối cao và giàu nitrite.

Khi đi vào cơ thể, nitrite có thể phản ứng với protein amin tạo thành nitrosamine. Nitrosamine là chất gây ung thư cực mạnh và là một trong 4 hóa chất gây ô nhiễm chính trong thực phẩm, có thể làm tăng nguy cơ hình thành các khối u ở hệ tiêu hóa.

Dù đây là thực phẩm mà IARC phân loại khả năng gây ung thư nhưng nguy cơ gây bệnh như thế nào còn phụ thuộc vào liều lượng, khẩu phần mỗi người tiêu thụ. Mọi người vẫn có thể ăn nhưng nhất định phải hạn chế vì dù sao cá muối cũng chứa nhiều natri, tốt nhất nên lựa chọn các loại cá tươi.

Thịt đỏ

Thịt đỏ được WHO xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư cho con người (nhóm 2A). Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ 76g thịt đỏ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 20% so với chỉ tiêu thụ khoảng 21g mỗi ngày.

Những loại hóa chất có hại trong thịt đỏ (thịt bò, cừu, heo, trâu...) làm suy yếu hoạt động của tế bào và tăng nguy cơ ung thư. Chất haem là sắc tố đỏ được tìm thấy tự nhiên trong thịt đỏ.

Nó có thể làm suy yếu các tế bào, và khiến vi khuẩn trong cơ thể sản xuất các hóa chất độc hại gây bệnh ung thư. Nên tốt nhất là không nên ăn quá 70g thịt đỏ mỗi ngày dù thích đến đâu.

Trên đây là 4 loại thịt có hại cho sức khoẻ được các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn nhiều. Bạn hãy hạn chế hoặc loại bỏ những loại thịt này khỏi chế độ ăn uống của mình nhé.