4 ca sĩ thần tượng mắc COVID-19, showbiz Hàn lao đao

Ngày 30/11, TOP Media xác nhận Bitto - thành viên nhóm UP10TION - mắc COVID-19. Một ngày sau đó, công ty quản lý thông báo thành viên khác của UP10TION là Kogyeol mắc COVID-19. Anh lây bệnh từ thành viên cùng nhóm. Các thành viên còn lại là Sunyoul, Gyujin, Hwanhee, Xiao cùng các nhân viên công ty nhận kết quả âm tính và đang tự cách ly 14 ngày.

Thông tin này khiến người hâm mộ Kpop hoang mang bởi Bitto cùng UP10TION đang quảng bá sản phẩm mới trên nhiều sân khấu âm nhạc, gần nhất là Music Core (28/11) và Inkigayo (29/11). Mỗi chương trình như vậy có hàng trăm ca sĩ cùng nhân viên tham gia. Nguy cơ lây lan virus corona là khó tránh khỏi.

Tối 1/12, công ty Yuehua Entertainment thông báo hai thành viên nhóm Everglow là Wang Yiren (Vương Di Nhân) và Kim Shi Hyun mắc COVID-19.

Theo thông báo từ công ty, Yiren đã gặp người quen vào ngày 22/11. Sau đó, cô biết người này dương tính với SARS-CoV-2 nên chủ động đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Nữ ca sĩ sống chung với nhóm trong ký túc xá của công ty, do đó 5 thành viên còn lại đã nhanh chóng xét nghiệm COVID-19.

Hàng loạt nhóm nhạc gián đoạn hoạt động

Ngay sau thông báo của TOP Media, hàng loạt công ty quản lý cho biết đã đưa nghệ sĩ đi xét nghiệm và tự cách ly 14 ngày. Họ biểu diễn chung chương trình với UP10TION những ngày qua. Ước tính hàng trăm thần tượng tạm dừng hoạt động chẳng hạn NCT, Treasure, aespa, CNBLUE, AKMU, thành viên nhóm SF9 Chani, Stray Kids, Naeun của APRIL, Bling Bling, STAYC và LUCY. Kim Min Ju, BTOB 4U, Natty, Norazo và WOODZ (Cho Seung Youn) hay Kim Min Joo của IZ*ONE cũng được đưa đi xét nghiệm.

Stray Kids - nhóm nhạc của JYP Entertainment - thông báo

Hai thành viên của UP10TION mắc Covid-19.hoãn sự kiện diễn ra ngày 30/11. Ca sĩ WOODZ cũng hủy kế hoạch tham gia Park So Hyun's Love trên đài phát thanh SBS Power FM và chương trình Late Night Idol của Naver NOW.

Tương tự, tất cả hoạt động tới hết ngày 1/12 của STAYC bị hủy bỏ. Đây là điều đáng tiếc bởi STAYC ra mắt cách đây không lâu. Với một nhóm nhạc tân binh như STAYC, mỗi cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình hay tham gia sự kiện đều quý giá để quảng bá sản phẩm và đến gần hơn với công chúng.

Cũng trong ngày 30/11, nhóm nhạc LUCY hủy mọi lịch trình và tự cách ly trước khi có kết quả kiểm tra sức khỏe. Trước đó, thành viên Yeo One của Pentagon đã đi xét nghiệm và tự cách ly vì tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19.

"Để đề phòng, tất cả thành viên Pentagon trải qua cuộc kiểm tra và tự cách ly. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng", Cube Entertainment - công ty quản lý của Pentagon thông báo.

Stray Kids quảng bá cùng thời điểm với UP10TION.

Ngành giải trí ứng phó với dịch

Để đối phó với sự bùng phát của COVID-19, nhiều chương trình âm nhạc thông báo hoãn phát sóng. Chương trình The Show của SBS thông báo không phát sóng vào ngày 1/12. Lý do ê-kíp đưa ra là nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc trong danh sách biểu diễn đã xuất hiện trong cùng chương trình âm nhạc với UP10TION.

Chương trình Simply Kpop của ArirangTV loại Norazo, Natty, woo! Ah!, và STAYC ra khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Trước đó, họ cùng UP10TION tham gia biểu diễn trên Music Core và Inkigayo. Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và các nghệ sĩ khác, ArirangTV quyết định ghi hình mà không có những nhóm nhạc kể trên.

UP10TION không xuất hiện trên Music Bank phát sóng ngày 27/11. Nhưng đài KBS đang khẩn trương kiểm tra xem có bất kỳ nghệ sĩ, nhóm nhạc nào biểu diễn tại Music Bank và từng tiếp xúc với Bitto trong chương trình âm nhạc khác hay không.

Không chỉ lĩnh vực âm nhạc, thị trường giải trí Hàn Quốc nói chung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Theo The Korea Herald, sự bùng phát trở lại của COVID-19 ở Seoul khiến nhiều bộ phim truyền hình phải tạm dừng sản xuất vì các diễn viên tiếp xúc với người bệnh hoặc nhận kết quả dương tính với virus corona.

STAYC vừa ra mắt đã bị gián đoạn bởi Covid-19.

The Korea Herald đưa tin đến cuối tháng 11, ít nhất 10 bộ phim truyền hình đã tạm dừng sản xuất khi các diễn viên và nhân viên có kết quả dương tính. 10 bộ phim là The Penthouse: War in Life (SBS), The Spies Who Loved Me (MBC), The Moon Rising River, Bossam, Snowdrop (JTBC), Sisyphus: The Myth, Hush (JTBC), Joseon Exorcist (SBS TV), Mr. Queen (tvN) và Lovestruck in the City (Kakao TV).

Ngành công nghiệp phim truyền hình đã phản ứng kịp thời với các cảnh báo về tình hình dịch bệnh. Các ê-kíp sản xuất ngay lập tức hủy bỏ quá trình quay phim, đồng thời đưa nhân viên và diễn viên đi kiểm tra sức khỏe. Nhiều đài truyền hình hạn chế số lượng diễn viên có mặt tại một buổi quay kể từ tháng 2 và tuân thủ các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt.

Ngoài ra, tiêu chuẩn hiện tại là các bộ phim truyền hình phải quay và sản xuất trước nhiều tập, để đảm bảo tính liên tục ngay cả trong trường hợp bùng phát COVID-19.

“Chúng tôi quay trước rất nhiều cảnh và nhân viên đoàn phim được chia thành hai đội, do đó khả năng ngừng phát sóng một bộ phim là rất thấp. Đương nhiên, rất khó giải quyết nếu xảy ra tình huống diễn viên chính mắc Covid-19. Tuy nhiên, việc này chưa từng xảy ra”, một nhân viên đài MBC cho biết.

Dịp cuối năm, nhiều lễ trao giải âm nhạc và phim ảnh diễn ra với sự tham gia của hàng trăm ca sĩ, diễn viên. Gần nhất là MAMA được tổ chức ngày 6/12 do Song Joong Ki làm MC. Gần 30 diễn viên xác nhận tham gia, chẳng hạn Lee Jung Jae, Park Seo Joon, Uhm Jung Hwa, Im Soo Jung, Lee Da Hee, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Jeon Mi Do, Park Ha Sun... Bên cạnh đó là sự góp mặt của 17 nhóm nhạc như BTS, Seventeen, TWICE, NCT, IZ*ONE, GOT7, Stray Kids, Mamamoo, TXT…

Người hâm mộ đang lo lắng cho sức khỏe của giới nghệ sĩ trong tình huống những sự kiện cuối năm tiếp tục được tổ chức giữa thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp.