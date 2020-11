'Nam thần' Hàn Quốc mắc COVID-19, hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng vạ lây

Ngày 30/11, Newsen đưa tin thành viên Bitto nhóm Up10tion dương tính với virus corona. Ngay sau đó, công ty quản lý TOP Media xác nhận nam ca sĩ mắc COVID-19, các nhân viên trong công ty từng tiếp xúc với Bitto đang được xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Trường hợp của Bitto khiến khán giả đặc biệt lo lắng khi nam ca sĩ đang quảng bá ca khúc mới cùng Up10tion. Nhóm đã tham gia hai chương trình âm nhạc cuối tuần Music Core của đài MBC vào ngày 28/11 và Inkigayo của SBS vào 29/11.

Nhiều nhóm nhạc, ca sĩ solo đã tham gia ghi hình cùng Bitto trong hai ngày 28-29/11. Dân mạng xứ kim chi nhanh chóng đưa ra danh sách các ca sĩ đã có mặt trong hai chương trình âm nhạc trên, gồm: aespa, Stray Kids, NCT, BTOB 4U, AKMU, CNBLUE, Henry Lau, STAYC, TREASURE, WOODZ, DRIPPIN, BAE173, Natty, woo!ah!...

Bitto (Up10tion) mắc Covid-19 trong thời gian quảng bá ca khúc mới.

Đại diện truyền thông của Inkigayo tiết lộ với YTN phía đài truyền hình đang kiểm tra camera an ninh để nắm rõ các hoạt động của Bitto cũng như nhóm Up10tion trong ngày ghi hình. Các nghệ sĩ, nhân viên đã tiếp xúc gần với bệnh nhân sẽ được lưu ý đặc biệt.

Công ty quản lý thông báo với truyền thông rằng các lịch trình trong thời gian tới của Up10tion đã được hủy bỏ. Bitto cho biết anh nhận được thông báo về việc đã tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 vào ngày 29/11. Sau khi xét nghiệm, nam ca sĩ được thông báo dương tính một ngày sau đó.

Trước Bitto, nhiều bộ phim truyền hình như The Penthouse, Sisyphus: The Myth, River Where the Moon Rises, Hush, Snow Drop... phải dừng quay vì có diễn viên, nhân viên kỹ thuật mắc COVID-19 hoặc từng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Chính phủ Hàn Quốc cũng ra lệnh hủy bỏ các đêm nhạc đông người, các sự kiện giải trí dự kiến quy tụ trên 300 người phải gửi kế hoạch tổ chức lên cơ quan chức năng để xem xét khả năng được tổ chức. Showbiz Hàn đang đứng trước nguy cơ bị đóng băng một lần nữa do dịch COVID-19 tái bùng phát.