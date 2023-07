3,5 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 công lập TP.HCM

(VTC News) -

Trưa 7/7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của 108 trường THPT. Với điểm xét tuyển là tổng 3 bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) lấy điểm chuẩn cao nhất ở nguyện vọng 1 là 25,5, thí sinh đạt 8,5/môn điểm mới trúng tuyển.

Ngược lại, trường THPT lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 10,5 điểm, trung bình 3,5 điểm/môn là đỗ, gồm: Đa Phước, Thạnh An, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, Trung Lập, An Nhơn Tây. So với năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 của 7 trường này không thay đổi.

Kế đến, một số trường THPT gồm: Phong Phú, Quang Trung, Phước Kiển, Nguyễn Văn Linh, Năng khiếu TDTT Bình Chánh, Nguyễn Văn Tăng điểm chuẩn dao động từ 11-11,75 điểm.

Đây là các trường thuộc khu vực vùng ven như huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, quận 9 cũ.

STT Trường NV1 NV2 NV3 1 THPT Trung Lập 10,5 10,5 10,5 2 THPT An Nghĩa 10,5 10,5 10,5 3 THPT Cần Thạnh 10,5 10,5 10,5 4 THPT Bình Khánh 10,5 10,5 10,5 5 THCS và THPT Thạnh An 10,5 10,5 10,5 6 THPT Đa Phước 10,5 10,5 10,5 7 THPT An Nhơn Tây 10,5 10,75 11 8 THPT Phong Phú 11 11 11 9 THPT Quang Trung 11,25 11,5 11,5 10 THPT Phước Kiển 11,25 11,5 12,25 11 THPT Nguyễn Văn Linh 11,25 11,75 12,75 12 NK TDTT Bình Chánh 11,5 12,75 13,5 13 THPT Nguyễn Văn Tăng 11,75 12 12,25

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 6/6 và 7/6 với gần 96.000 thí sinh dự thi.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 114 trường THPT công lập là 77.294. Như vậy, sẽ có hơn 18.000 thí sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập. Sau khi biết điểm chuẩn, học sinh TP.HCM sẽ có 15 ngày làm thủ tục nhập học.

Những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ ba bài thi vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi lớp 10, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Thời gian để học sinh nộp hồ sơ xét trúng tuyển từ nay đến 16h ngày 1/8.

Hồ sơ nhập học gồm: Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024; phiếu báo điểm thi vào lớp 10, trên đó có ghi 3 nguyện vọng; bản chính học bạ cấp THCS; giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sở GD&ĐT TP.HCM và các trường THPT chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình, không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng. Sau khi Sở công bố điểm chuẩn vào lớp 10, học sinh sẽ so sánh với điểm thi và nguyện vọng vào lớp 10 của mình. Từ đó, thí sinh sẽ biết mình trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 hay nguyện vọng 3.

Lâm Ngọc