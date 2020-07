2 con gái ‘Mama Chuê’ xinh đẹp nhưng bị chê diễn xuất dở

Kyun Mi Ri là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả thông qua vai diễn Mama Chuê (Mama Choi) trong bom tấn truyền hình năm 2003 - Nàng Dae Jang Geum. Cô là sao gạo cội chuyên trị vai phụ, xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Lee San - Triều đại Chosun, Truyền thuyết Jumong, Cô dâu vàng, Hoàng tử gác mái, Gong Shim xinh đẹp…

Về đời tư, Kyun Mi Ri trải qua hai cuộc hôn nhân, có 3 người con. Hai cô con gái Lee Yoo Bi và Lee Da In là kết quả từ mối duyên với nam diễn viên Im Young Gyu. Hậu chia tay với người chồng đầu tiên, nữ nghệ sĩ 55 tuổi tái hôn cùng doanh nhân Lee Hong Hun và có thêm một người còn trai. Hiện tại, cô không còn đóng phim mà tập trung kinh doanh.

Hai con gái của "Mama Chuê" Kyun Mi Ri đều nối nghiệp mẹ, trở thành diễn viên

Trong 3 người con, hai người con gái lớn của cô thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nối nghiệp mẹ trở thành diễn viên. Tuy nhiên, Kyun Mi Ri có sự nghiệp diễn xuất thành công, vô tình để lại cái bóng quá lớn khiến Lee Yoo Bi và Lee Da In khó lòng vượt qua.

Lee Yoo Bi

Mỹ nhân sinh năm 1990 vừa có màn xuất hiện chớp nhoáng (vai cameo) ở tập 2 của Backstreet Rookie - bộ phim đang phát sóng do Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung đóng chính. Không có nhiều khán giả nhận ra Lee Yoo Bi tham gia tác phẩm nói trên.

Người đẹp khởi nghiệp diễn xuất từ năm 2011. Cô góp mặt vào khá nhiều bộ phim ăn khách như Pinocchio, Gu Family Book, The Innocent Man... với vai phụ. Lee Yoo Bi từng đảm nhận vai chính trong bộ phim Scholar Who Walks the Night, hợp tác cùng sao nam thực lực Lee Jun Ki, song không gây được tiếng vang.

Gần 10 năm đóng phim, nữ diễn viên 30 tuổi chưa có cơ hội bứt phá lên hàng sao hạng A. Khác với người mẹ nổi tiếng, khả năng diễn xuất của cô không đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Lee Yoo Bi thường được nhắc tới với danh xưng "con gái Kyun Mi Ri" hơn là tên thật.

Tài năng có hạn, song, Lee Yoo Bi vẫn giành được thiện cảm từ công chúng nhờ nhan sắc xinh đẹp. Cô sở hữu khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, khi chất thanh thuần, trong sáng pha lẫn vẻ dễ thương. So với em gái, nữ diễn viên có phần trẻ trung hơn dù tuổi đã chạm ngưỡng 30.

Về đời tư, Lee Yoo Bi từng vướng tin hẹn hò với thành viên Woosung của nhóm nhạc The Rose. Mặc cho mỹ nhân họ Lee ra sức phủ nhận họ chỉ là bạn bè bình thường, loạt tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của hai người vẫn lan truyền trên mạng xã hội.

Do đó, hồi giữa tháng 6, công ty quản lý của nữ diễn viên là Y-Bloom Entertainment đã có động thái quyết liệt nhằm xử lý những tin tức thêu dệt gây ảnh hưởng tới danh dự, đời sống cá nhân của Lee Yoo Bi.

Kể từ năm 2018, người đẹp hiếm khi xuất hiện trên phim truyền hình. Cô chủ yếu hoạt động trong chương trình tạp kỹ Dogs Are Incredible của đài KBS và nhận chụp hình quảng cáo, họa báo. Soompi cho hay Lee Yoo Bi đã rời khỏi chương trình này và đang cân nhắc tham gia phim mới có tên Epilogue.

Lee Da In

Lee Da In - con gái thứ hai của Kyun Mi Ri - bắt đầu ra mắt với tư cách diễn viên muộn hơn chị gái. Người đẹp 28 tuổi theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7 từ năm 2014 với bộ phim điện ảnh The Fatal Encounter.

Lee Da In có sự nghiệp diễn xuất khiêm tốn. Hiện, cô chỉ mới “bỏ túi” 7 bộ phim truyền hình, 2 tác phẩm điện ảnh và chuyên trị vai phụ. Những tác phẩm mỹ nhân sinh năm 1992 từng góp mặt là Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner... Giống như chị gái, Lee Da In không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn từ danh tiếng của mẹ, chủ yếu được nhớ đến vì là “con gái Kyun Mi Ri".

Khác với nét trẻ thơ và trong sáng của Lee Yoo Bi, Lee Da In sở hữu khuôn mặt dịu dàng, toát lên vẻ sang trọng khá giống mẹ. Nhan sắc của nữ diễn viên có phần vượt trội hơn chị gái và được khen là có thần thái gần với một hoa hậu.

Trong khoảng thời gian Kyun Mi Ri còn hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ gạo cội thường dẫn con gái thứ hai tới các sự kiện giải trí. Hình ảnh hai mẹ con song hành dần trở nên quen thuộc với giới truyền thông.

Lee Da In có thần thái sang trọng và nét trưởng thành, khác với vẻ trẻ thơ, trong sáng của Lee Yoo Bi.

Dù diễn xuất không quá xuất sắc, Lee Da In có ưu điểm là linh hoạt trong cách chọn vai. Cô không ngại thử sức từ kiểu nhân vật nhí nhảnh, ngây thơ cho tới mạnh mẽ, cá tính.

Năm 2019, nữ diễn viên thể hiện khá tròn trịa vai nữ luật sư tương lai ở Doctor Prisoner. Năm nay, Lee Da In có thể sẽ tái ngộ khán giả với bộ phim Alice, sánh vai cùng loạt sao nổi tiếng như Kim Hee Sun, Joo Won… Tác phẩm vừa tung teaser đầu tiên vào tháng 1, dự kiến lên sóng vào nửa cuối 2020.