Sao Hàn nhổ 12 cái răng để trốn nghĩa vụ quân sự giờ ra sao?

Từ lâu, Kbiz được mệnh danh là làng giải trí khắc nghiệt bậc nhất châu Á. Mọi scandal của các sao đều phải trả giá đắt, nhất là sự quay lưng của người hâm mộ.

Gần đây, Knet đào lại những vụ nói dối chấn động, đi vào lịch sử những vụ việc đáng quên nhất của các ngôi sao Hàn Quốc.

Trong khi có hơn 11.000 người yêu cầu xử phạt "nỗi nhục quốc gia" Kim Jae Joong vì nói dối nhiễm COVID-19, MC Mong lại bị khởi tố, trở thành hò hề khi nhổ 12 chiếc răng chỉ để hoãn nghĩa vụ quân sự.

MC Mong bật khóc sau phiên tòa xét xử vụ nhổ 12 chiếc răng trốn nghĩa vụ quân sự.

Nhổ 12 chiếc răng để trốn lính

MC Mong (tên thật Shin Dong Hyun) là rapper hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Tài năng của của nam ca sĩ không thể chối cãi. Song, anh nhiều lần bị chỉ trích là "trò cười" với câu chuyện trốn quân ngũ.

Nhiều lần, giọng ca Cirus dùng mọi cách trốn lính.

Yonhap đưa tin theo tuyên bố chính thức từ cảnh sát Seoul, suốt 7 năm từ 2003-2010, MC Mong liên tục viện lý do để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Từ thi công chức, huấn luyện nghề nghiệp đến xuất ngoại biểu diễn đủ cả.

Đỉnh điểm, năm 2010, khi đi khám nghĩa vụ, anh bị đánh trượt với lý do mất 12 chiếc răng. Thời điểm ấy, tòa án Seoul đề nghị xử phạt nghệ sĩ hip hop 2 năm tù giam, bù lại khoảng thời gian đi nghĩa vụ.

MC Mong bị quay lưng vì nhổ 12 răng trốn nghĩa vụ quân sự.

Các công tố viên không chấp nhận việc trì hoãn nghĩa vụ 6 lần, nhổ tổng cộng 12 chiếc răng của nam ca sĩ. Cuối cùng, tòa tuyên bố Shin Dong Hyun bị giam 6 tháng, một năm quản thúc và 120 giờ lao động công ích.

Bước ra từ phiên tòa, nghệ sĩ hip hop bật khóc. "Tôi không làm điều đó để cứu vãn danh vọng, tiền bạc. Tôi thật sự không phải kẻ nói dối. Tôi sẵn sàng chịu phạt để chứng minh", MC Mong nói.

Tuy nhiên, giải thích của nam ca sĩ không khiến khán giả, truyền thông hài lòng. Hàng loạt đài lớn như KBS, MBC cấm nam ca sĩ xuất hiện trên sóng. Hàng loạt fan quay lưng, anh cũng khó trở lại vì scandal trốn nghĩa vụ này.

Sau khi ra tù, chủ nhân ca khúc Sick enough to die ở ẩn suốt 3 năm, vì không chịu được những đay nghiến, lời chỉ trích đến từ netizen Hàn.

Đến năm 2014, MC tài năng trở lại làng nhạc với album Miss Me Or Diss Me. Thời điểm quay lại làng nhạc, anh được nhiều bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ.

Theo Korea JooAng Daily, do quá khứ trốn nghĩa vụ quân sự, anh hứng chịu không ít gạch đá ngày trở lại. MC cũng đau buồn khi bạn bè share album của anh bị netizen phản đối.

Song, nhờ sở hữu lượng lớn fan trung thành, nam ca sĩ nhanh chóng lấy lại sự nghiệp. Album này nhanh chóng leo lên vị trí Top 9 BXH Melon.

Sau đó, MC Mong dần lấy lại sức hút, chứng minh thực lực qua hàng loạt album như U.F.O, Channel 8, kết hợp với Park Bom...

Về âm nhạc, tài năng của rapper sinh năm 1979 là không bàn cãi. Anh vẫn giữ được sức hút mỗi khi phát hành ca khúc mới. Song, đã 10 năm, bê bối nhổ răng trốn nghĩa vụ quân sự vẫn là vết nhơ khó xóa trong sự nghiệp của MC Mong.

Hiện tại, MC Mong kín tiếng trước truyền thông, hiếm khi thấy nam ca sĩ chia sẻ, lên báo như thời hoàng kim.

Jae Joong bị hơn 11.000 người yêu cầu xử phạt vì nói dối

Hôm 1/4, giữa tâm bão COVID-19, Jae Joong thu hút hoàn toàn chú ý khi đăng lên cá nhân bị nhiễm bệnh. "Tôi đã mắc COVID-19. Việc này xảy ra do sự bất cẩn của tôi. Tôi đã bỏ ngoài tai cảnh báo của chính phủ cũng như lời khuyên của những người xung quanh", anh viết.

Truyền thông Hàn xôn xao, gọi điện cho công ty quản lý Cjes xác nhận. Đáng chú ý, phía công ty nam ca sĩ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một giờ sau khi đăng status, đại gia showbiz Hàn đính chính đây chỉ là trò đùa dịp Cá tháng Tư. Ngay lập tức, ca sĩ sinh năm 1996 hứng chịu vô vàn chỉ trích vì đùa trên nỗi đau của Hàn Quốc nói riêng, cả nhân loại nói chung.

Có đến 11.279 người gửi thư đến Nhà Xanh yêu cầu xử phạt nặng cựu thành viên DBSK.

Sự việc xôn xao đến báo Mỹ. Hàng loạt báo lớn từ New York Times đến CNN đều không hiểu hành động của nam ca sĩ. "Virus corona chủng mới không phải vấn đề để cười cợt. Ngôi sao Hàn Quốc Kim Jae Joong vờ mắc bệnh để tạo nên trò đùa không phù hợp", NYT dẫn nguồn.

Dispatch đưa tin có 11.279 người ký tên vào bản kiến nghị trên web của Nhà Xanh, yêu cầu xử phạt nặng cựu thành viên DBSK. Hàng loạt chương trình, dự án của nam ca sĩ liên tục bị hủy. Chương trình Travel Buddies cũng thông báo có khả năng hủy tập phát sóng có mặt Jae Joong vào ngày 4/7.

Hai thành viên girlgroup hàng đầu gặp hạn vì rời nhóm

Năm 2014, Jessica rời SNSD.

Cựu thành viên nhóm nhạc 9 thành viên nói chia sẻ với truyền thông muốn tập trung vào việc học, mong muốn trở thành NTK, sáng tạo thương hiệu thời trang riêng.

Thời điểm ấy, cô được truyền thông đặc biệt quan tâm. Thậm chí nhiều người đặt nghi vấn nữ ca sĩ bị các thành viên khác ghẻ lạnh khi yêu đại gia người Mỹ gốc Hàn Tyler Kwon.

Lúc mới tuyên bố rời nhóm, nhà báo Hàn với bút danh Call me Noona có nhiều bài viết đặt nghi vấn cô bị 8 thành viên quay lưng, bỏ phiếu tán thành rời nhóm.

Những năm 2014-2015, khi được truyền thông đặt câu hỏi về việc solo, cô một mực phủ nhận. Jessica cho biết không gặp gỡ, làm việc với bất kỳ nhà sản xuất hay đạo diễn âm nhạc nào.

Mãi đến năm 2016, Jessica "comback" bằng album solo đầu tay With love, J. Lúc này, công chúng đặt không ít dấu hỏi với cựu thành viên SNSD, cho rằng cô đã nói dối khi rời nhóm.

Jessica Jung và Sunye bị chỉ trích sau khi comeback trở lại.

Trường hợp rời nhóm, bị chỉ trích nói dối xảy ra tương tự với Sunye, cựu thành viên Wonder Girls.

Năm 2012, trưởng nhóm tuyên bố rời nhóm, để các thành viên tiếp tục hoạt động. Sau khi hết hạn hợp đồng với JYP Entertainment, cô không ký tiếp, quyết định lấy chồng.

Sunye kết hôn nhà truyền giáo Canada gốc Hàn, sang Mỹ định cư. Thời điểm mới rời nhóm, cô bị fan chỉ trích vô trách nhiệm, bỏ mặc các thành viên còn lại.

Số khác lại ủng hộ quyết định rời ánh đèn sân khấu, bằng lòng cuộc sống làm mẹ, làm vợ của Sunye.

Mãi đến năm 2018, sau khi có một con trai, Sunye về Hàn Quốc. Cô từng tham gia chương trình Mặt nạ ngôi sao, sau đó ký hợp đồng với công ty quản lý mới, tìm lại hào quang.

Lúc này, cựu thành viên Wonder Girls tiếp tục bị chỉ trích. Fan lục lại quá khứ, chê cười phát ngôn "rời xa ánh đèn sân khấu" của Sunye. Tuy nhiên, hành động ném đá nữ ca sĩ có phần quá đà.

Việc lựa chọn tạm rời xa showbiz, sau đó hoạt động trở lại là điều khá bình thường, thậm chí không đáng để bị chỉ trích nói dối.