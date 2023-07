2 cán bộ điều tra ở Quảng Ninh bị tước danh hiệu Công an nhân dân

(VTC News) -

Sáng 27/7, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam (nguyên cán bộ điều tra thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long) do có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Ninh giao Công an TP Hạ Long thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, trong quá trình giải quyết tin báo, điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện 2 cán bộ nêu trên của đơn vị có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Công an TP Hạ Long đã báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân 2 cán bộ nói trên.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã phối hợp, trao đổi thông tin vụ việc trên cho Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao để điều tra theo thẩm quyền.

MINH KHANG