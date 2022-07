Hải Phòng: Tước danh hiệu Công an nhân dân, bắt tạm giam một cán bộ ở Đồ Sơn

(VTC News) -

Sáng 26/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Giám đốc Công an thành phố đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Khắc Cường, cán bộ Công an phường Bàng La (quận Đồ Sơn, Hải Phòng).

Một cán bộ Công an phường Bàng La (Đồ Sơn, Hải Phòng) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Cường về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý.

Cụ thể, Công an TP Hải Phòng nhận được đơn của anh N.S.Đ (trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) tố cáo Nguyễn Khắc Cường có hành vi chiếm đoạt tài sản của công dân.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, tài liệu điều tra, xác minh giải quyết tố giác về tội phạm có đủ căn cứ xác định, Nguyễn Khắc Cường (SN 1992, trú ở tổ 6, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, cán bộ Công an phường Bàng La) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là xe ô tô nhãn hiệu KIA, biển kiểm soát 15A-679.62 của anh N.S.Đ, phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự.