12 cung hoàng đạo tuần mới 23-29/8: Bạch Dương dư dả, Bọ Cạp chưa sẵn sàng yêu

12 cung hoàng đạo tuần mới thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo tuần mới 23-29/8/2021.

Bạch Dương

Tuần mới của Bạch Dương khá ổn định. Nếu khéo léo trong giao tiếp thì mọi việc của bạn càng thuận lợi hơn. Công việc rất trôi chảy, hanh thông nhờ bạn luôn năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động của công ty, cơ quan, tổ chức. Nếu đang tìm kiếm việc làm, bạn cần kiên nhẫn và linh hoạt, chủ động hơn vì chưa dễ dàng có được công việc ưng ý.

Tình hình tài chính khá dư dả, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái. Về chuyện đầu tư, kinh doanh, cần quan sát nhạy bén để phân tích, đánh giá đúng tình hình cũng như các cơ hội.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Bạch Dương độc thân cần cởi mở hơn giao tiếp mới có thể thiết lập các mối quan hệ. Nếu dành tình cảm cho ai đó, hãy chủ động chinh phục và bày. Những cặp đôi đang có khúc mắc cần dành thời gian bên nhau nhiều hơn.

Kim Ngưu

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo tuần mới, Kim Ngưu sẽ có những ngày an bình. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn thể hiện rõ quan điểm, ý kiến thay vì quá dĩ hòa vi quý, dễ dàng đồng ý với người khác.

Trong công việc, bạn được nhiều người hỗ trợ, bản thân cũng có những ý tưởng sáng tạo mới mẻ, độc đáo nên dễ lọt vào mắt xanh của cấp trên, cơ hội thăng tiến xuất hiện. Chú ý giữ sự khiêm tốn khi được sếp khen, bạn cần thu phục nhân tâm của cả các đồng nghiệp chứ không chỉ riêng lãnh đạo.

Tình hình tài chính có dấu hiệu tiến triển, hãy tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư, tham khảo ý kiến bạn bè hoặc những người có kinh nghiệm, chuyên môn.

Kim Ngưu độc thân có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình trong tuần này. Có người tỏ tình với bạn và bạn cũng cảm mến họ, hai người bước vào giai đoạn tìm hiểu ngọt ngào. Những người đang yêu có vẻ như dành thời gian cho nhau chưa đủ, hãy chia sẻ nhiều hơn để tạo cảm giác được quan tâm và yêu thương ở nửa kia.

Song Tử

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo tuần mới, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong tuần này, tuy nhiên đừng quá kiêu ngạo kẻo gây phản cảm và dẫn đến thiệt hại không đáng có. Ngoài ra, cần làm việc chăm chỉ hơn.

Khả năng độc lập và óc phán đoán nhạy bén giúp Song Tử phát huy cao độ nặng lực trong công việc, thu được thành tích nổi bật. Bạn có thể đạt được những bước đột phá bất ngờ nhờ sự sáng tạo trong tuần này.

Về tài chính, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên vung tiền vào những mục đích không cần thiết kẻo lâm vào cảnh túng thiếu.

Chuyện tình cảm không được như ý. Người độc thân cảm thấy khó chịu khi được giới thiệu, sắp đặt các cuộc hẹn hò. Bạn đang cần thêm thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi hơn là gặp gỡ và tìm hiểu. Với những người đang yêu, cần cẩn trọng trong hành xử để tránh hiểu lầm, khiến mối quan hệ trở nên xa cách.

Cự Giải

Tuần mới, Cự Giải tĩnh tâm để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của bản thân nhằm có những quyết định đúng đắn về hướng đi sắp tới. Tuy vậy, bạn cũng đừng quá khắt he với chính mình mà bó buộc các ý tưởng sáng tạo.

Công việc tương đối ổn định, nếu muốn thử sức ở vai trò quản lý thì bạn cần đặt ra những nguyên tắc riêng.

Tài chính khá ổn, bạn cần cố gắng cắt giảm những khoản chi không thực sự cần thiết.

Cự Giải độc thân không nên quá vội vàng dù đã cô đơn lâu ngày. Đừng quá kỳ vọng và đầu tư tâm sức vào mối quan hệ mới trong lúc này.

Sư Tử

Trong tuần mới, Sư Tử cần thận trọng, xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Có khá nhiều điều thú vị đang đón chờ bạn phía trước.

Trong công việc, bạn hăng hái, nhiệt tình nên kết quả rất tốt, tuy nhiên đừng nên nghĩ mình luôn đúng, điều đó sẽ cản trở khả năng tiến xa của bạn. Nếu đang tìm việc làm hoặc muốn thay đổi, bạn hãy thật cố gắng vì có thể cơ hội mới sẽ xuất hiện.

Tình hình tài chính có dấu hiệu khả quan; nếu chịu tìm công việc làm thêm thì sẽ rất thuận lợi, thu nhập của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuần này Sư Tử rất thu hút người khác giới, và bạn thấy vui về điều này. Người có đôi có cặp cần dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia.

Xử Nữ

Đây là một tuần ổn định hơn với bạn. Xử Nữ cần làm việc tập trung và chăm chỉ hơn nhiều nếu muốn đạt mục tiêu đề ra. Rất may là tuần này, bạn có nhiều nguồn cảm hứng như lời động viên của mọi người xung quanh, do đó mà làm việc hăng say hơn.

Về tình cảm, Xử Nữ độc thân có cảm giác thân quen và gần gũi với một người như đã bên nhau từ lâu. Người đang yêu nên chia sẻ với đối phương những vướng mắc trong lòng để tránh hiểu lầm.

Tài chính có biển chuyển tốt, bạn cũng trở nên hào phóng hơn trong chi tiêu.

Thiên Bình

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo tuần mới, Thiên Bình lo lắng quá nhiều đến những vấn đề không đâu. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc để nhìn nhận vấn đề đúng mức và đưa ra quyết định đúng đắn.

Bạn cũng cần tập trung hơn nữa vào công việc, đừng quan tâm nhiều đến thị phi hay tranh chấp. Cứ hướng tới nhiệm vụ được giao, phát huy tốt nhất năng lực và mang lại hiệu suất cao, bạn sẽ được ghi nhận.

Tình hình tài chính tương đối ổn định, bạn có khả năng nhận được khoản tiền thưởng đáng kể do hoàn thành tốt công việc được giao.

Chuyện tình cảm khá rối ren, bạn và người ấy đều khăng khăng giữ ý kiến của mình và không nghĩ tới cảm xúc của đối phương, gây mâu thuẫn lớn và mối quan hệ có nguy cơ rạn nứt.

Bọ Cạp

Công việc của bạn tuần này suôn sẻ hơn. Nên tập trung vào kế hoạch đề ra từ trước, lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người, bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích. Mặt khác, Bọ Cạp cần tinh tế trong mối quan hệ với đồng nghiệp, quan tâm hơn đến họ thay vì chỉ chăm chú vào công việc của mình.

Dự đoán 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bọ Cạp chưa sẵn sàng để yêu.

Tình hình tài chính trong tầm kiểm soát. Với quyết định đầu tư, đừng để lợi ích trước mắt làm lu mờ trí xét đoán, hãy quan tâm nhiều hơn đến những giá trị lâu dài.

Bọ Cạp độc thân chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới, có lẽ vì đã quen với việc tự mình giải quyết mọi việc và cuộc sống vẫn khá ổn. Người đang yêu nếu có mâu thuẫn với đối phương và muốn làm lành thì cần học cách sẻ chia và yêu thương.

Nhân Mã

Tuần này bạn cần tập trung đối mặt và giải quyết các khó khăn. Sự sao nhãng sẽ dẫn đến sai sót, thậm chí khiến việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hãy nhớ rằng sự chủ quan sẽ đem đến những hậu quả tồi tệ.

Trong công việc, do biết rõ bản thân muốn gì và cần làm gì nên Nhân Mã luôn đi thẳng đến mục tiêu. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng luôn tin mình chắc chắn bạn sẽ vượt qua.

Tình hình tài chính suôn sẻ, nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, bạn cũng đều được gia đình hỗ trợ nhiệt tình. Nếu muốn kinh doanh để tăng thu nhập, phải tìm hiểu kỹ về lĩnh vực bạn sẽ tham gia.

Về chuyện tình cảm, bạn rất thu hút người khác giới, nhiều người thể hiện tình cảm và sự mến mộ dành cho bạn.

Ma Kết

Tuần này Ma Kết đã tìm ra những định hướng đúng để phát triển bản thân. Công việc có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Bạn có thể gặp một số tình huống khó khăn nhưng đều được đồng nghiệp giúp đỡ.

Tình hình tài chính có thay đổi lớn. Bạn có cơ hội gia tăng thu nhập cho bản thân.

Về tình cảm, nên chú ý chừng mực khi dành sự tử tế cho người khác giới kẻo bị hiểu lầm về tình cảm dành cho họ và gặp rắc rối. Những Ma Kết đang yêu cần tạo ra sự mới mẻ trong cách nói chuyện hay hẹn hò.

Bảo Bình

Đây là tuần tốt về tài lôc với Bảo Bình. Nếu duy trì được tinh thần lạc quan, thái độ sống tích cực, thần tài càng muốn ghé đến cửa nhà bạn.

Nhiều Bảo Bình phải dành nhiều thời gian để thích nghi với công việc mới. Tuy có khó khăn nhưng bạn nên tin vào năng lực của bản thân.

Tình hình tài chính khá thuận lợi. Tuy vẫn có một số rắc rối nhưng nếu bình tĩnh, bạn có thể đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Bảo Bình độc thân rất thích gặp gỡ, tụ tập với bạn bè để có cơ hội thu hút sự chú ý người khác giới. Những người đang yêu đừng nên giấu kín những suy nghĩ của mình, hãy chia sẻ nhiều hơn.

Song Ngư

Có những vấn đề xảy ra trong tuần này và Song Ngư phải thật mạnh mẽ và quyết đoán mới xử lý được. Tuy nhiên, bạn không cần quá căng thẳng và suy nghĩ quá nhiều. Hãy hít sâu và vạch ra các giải pháp để thực hiện.

Về công việc, may mắn mỉm cười với bạn trong tuần mới, mọi nhiệm vụ đều được bạn thực hiện thuận lợi và dễ dàng. Bạn có thể tự tin đưa ra các quyết định đúng đắn và sáng suốt.

Tình hình tài chính khởi sắc rực rỡ. Bạn còn có thể nhận được những món quà may mắn hoặc thu về khoản lợi nhuận lớn bất ngờ.

Song Ngư độc thân có nhiều người theo đuổi, hãy cân nhắc lựa chọn một người phù hợp với mình. Người đang yêu hành xử hơi trẻ con nên dễ xảy ra cãi vã.

(*) Thông tin bài vmang tính tham khảo và chiêm nghiệm.