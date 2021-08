12 cung hoàng đạo 29/8: Song Tử chú ý 'tiểu tam', Thiên Bình đầu tư cẩn trọng

(VTC News) -

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo hôm nay Chủ nhật, ngày 29/8/2021.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương phải học cách thể hiện sự mạnh mẽ và khí phách của mình, đừng nói nhiều sẽ khiến người khác coi thường. Tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy hợp nhau, cả hai tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

Công việc ổn định, đừng thỏa hiệp với những vấn đề có tính nguyên tắc trong công việc, phải thể hiện rõ quyết tâm và thái độ của mình. Tài lộc khá tốt, về đầu tư, có thể lắng nghe ý kiến ​​của chuyên gia và lựa chọn dự án từ các tổ chức uy tín.

Thân thể khỏe mạnh, thể lực sung mãn.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Kim Ngưu phải bảo vệ lợi ích thực tế của bản thân và đừng quá phụ thuộc vào người khác. Tình cảm ở mức trung bình, yêu đương cũng phải có chí hướng, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong công việc, bạn nên đặt nỗ lực của mình đúng chỗ, đừng phí hoài năng lực, cũng đừng ôm rơm nặng bụng. Tài lộc yếu kém, bạn không huy động được nhiều nguồn lợi về đầu tư và quản lý tài chính, nên hành xử tùy theo khả năng của mình.

Sức khỏe hư hao, nên chú ý bổ sung đầy đủ vitamin.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử có xu hướng lo lắng và sợ bị tổn thương. Về phương diện tình cảm, nên chủ động giao thiệp với đối phương, không cần suy tính thiệt hơn quá nhiều. Có gì thắc mắc nên nói thẳng, đừng để kẻ thứ ba xen vào.

Trong công việc, trước tiên bạn nên quan sát những gì đang diễn ra xung quanh trước khi bày tỏ lập trường của mình. Tài lộc bình thường, lo đầu tư quá nhiều cũng vô ích, hãy thuận theo dòng chảy.

Sức khỏe bình thường, nên bớt nghĩ đến những điều tiêu cực.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải có dũng khí để đấu tranh cho những lợi ích cốt lõi của mình, bộ não phản ứng rất nhanh. Tình cảm tạm ổn, đối phương là người nóng tính, khi giao tiếp, hai người nên bớt đề cao cái tôi.

Công việc bình thường, hiệu quả cao, đặc biệt khi giải quyết số lượng lớn công việc, bạn sẽ thể hiện khả năng tổ chức. Tài lộc tạm ổn, về đầu tư, trong thời gian ngắn bạn có thể chọn được dự án hợp ý mình, phán đoán dự án chính xác.

Sức khỏe bình thường, tốt hơn hết nên vận động cơ xương khớp.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử hòa đồng với mọi người nhưng đừng nghĩ ai cũng tốt đẹp. Tình cảm bình thường, nếu bỏ được thành kiến, giảm bớt những tranh chấp không đáng có thì mối quan hệ giữa hai người có thể có bước ngoặt.

Trong công việc, nên tránh tranh cãi những chuyện không liên quan kẻo ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Tài lộc không có biến chuyển đáng kể, phải tập trung vào quyết định của chính mình, đừng lúc nào cũng đố kỵ với lợi ích của người khác.

Sức khỏe bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Xử Nữ nên giữ nguyên vị trí và học hỏi nhiều hơn để đột phá bản thân. Trong chuyện tình cảm, tốt hơn hết bạn nên nhẫn nhịn nhưng cũng phải hiểu rõ lòng mình, từ đó tìm ra cách tốt nhất để hòa hợp với nhau.

Trong công việc, có thể sẽ thấy sức mình yếu hơn một chút so với nhiệm vụ sắp tới, có rất nhiều điều phải học, đừng nghỉ ngơi trên chiến thắng. Tài lộc nhìn chung may mắn, nên khởi động một số dự án quen thuộc để đầu tư thì sẽ an tâm hơn.

Sức khỏe bình thường, chú ý uống nhiều nước.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình không thích giao du với mọi người, cảm thấy phiền phức và tốn công sức. Chuyện tình cảm ở mức bình thường, khi đã kết thân với đối phương thì bạn lại lười nói, hơn nữa bạn sẽ bộc lộ trực tiếp sự không hài lòng và ý kiến ​​của mình.

Trong công việc, bạn cảm thấy phiền phức, chỉ muốn tập trung vào việc của mình nhưng rất khó. Tài lộc ở mức bình thường, nghe quá nhiều ý kiến ​​về đầu tư, quản lý tài chính sẽ chẳng đi đến đâu, tốt hơn hết là nên tự mình có hướng ngay từ đầu.

Sức khỏe hư hao, bạn chỉ cần nghỉ ngơi.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bọ Cạp nên nhớ, những tình huống bức bối trong cuộc sống và công việc dần dần sẽ được cải thiện, hãy kiên trì thêm nhé. Chuyện tình cảm ở mức trung bình, tình hình sẽ thay đổi nếu bạn có thể đủ mạnh mẽ để đối mặt với áp lực.

Trong công việc, bạn củng cố được khả năng chống chọi với căng thẳng, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tài lộc bình thường, trong cuộc sống hàng ngày muốn tăng thu, giảm chi thì phải quyết liệt một chút, nếu không biến đổi sẽ không lớn.

Sức khỏe tạm ổn, tinh thần bớt căng thẳng.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã đừng lo lắng về cuộc sống và công việc, muốn có kết quả tốt thì phải kiên nhẫn và phấn đấu lâu dài. Tình cảm ở mức trung bình, nếu cảm thấy mình đã phải trả giá quá đắt khi yêu đương thì nên suy nghĩ lại.

Trong công việc, cần cố gắng chỉnh đốn lại phong độ, gặp chuyện bối rối phải bình tĩnh. Tài lộc ở mức bình thường, đã đầu tư thì cần kiên nhẫn chờ đợi, giữ lâu mới thấy được lợi ích, thu lợi trong ngày một ngày hai là viển vông.

Sức khỏe hơi yếu, bạn cần chú ý tăng cường dinh dưỡng.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết có vận may khá tốt, bạn cần tìm ra mục tiêu rõ ràng và nỗ lực vì nó. Chuyện tình cảm tạm ổn, trong mối quan hệ thân mật, bạn và người ấy đều có chung những dự định cho cuộc sống tương lai, cả hai đều mong muốn phát triển lâu dài.

Công việc ở mức chấp nhận được, bạn có cơ hội tham gia vào những dự án quan trọng. Tài lộc trung bình, đầu tư thì nên tiến hành từng bước, tính lâu dài để không bị hao tài tốn của.

Sức khỏe khá tốt, chỉ cần vận động cơ xương hợp lý.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Bảo Bình nên tránh xa chuyện nhờ vả, tự mình giải quyết mọi việc sẽ tốt hơn. Tình cảm không thuận, không nên tranh cãi với đối phương vì chuyện của người khác.

Trong công việc, bạn dễ tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt, tiếng nói của bạn không được coi trọng. Tài lộc bình thường, chỉ đủ sống, tốt nhất không nên vay mượn, không can thiệp vào vấn đề tài chính của người khác.

Sức khỏe hao hụt, nên cẩn thận đừng nổi nóng, sẽ hại gan.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư phải học cách trút bỏ gánh nặng trong công việc và cuộc sống, kiên quyết tránh làm những việc không nên làm. Về vận số tình cảm, đừng lúc nào cũng suy tư thái quá, vơ vào người những trách nhiệm không thuộc về mình.

Trong công việc, bạn chỉ cần bớt suy nghĩ và tập trung hơn là có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tài lộc khá bình ổn, nên tiết giảm hợp lý một số khoản chi không cần thiết, đừng đầu tư bừa bãi.

Sức khỏe bình thường, nên nghỉ ngơi đầy đủ, không thức khuya.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.