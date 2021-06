12 con giáp tuần từ 21/6-27/6: Tý kiếm bộn tiền, Mùi vất vả

(VTC News) -

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp tuần mới từ 21/6-27/6/2021.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp may mắn trong tuần khi có 7 ngày mới với khá nhiều tin vui tài lộc. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần như thứ Sáu, thứ Bảy, tài lộc càng tụ về kéo theo tiền vào chật két. Do được trời ban phước lành nên bạn ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền.

Tuần này, vận tình duyên của con giáp này cũng ấm êm viên mãn, không phải tranh cãi hay lo lắng nhiều chuyện trong nhà.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có những ngày lận đận khi có khá nhiều điều không như ý, gánh chịu khá nhiều áp lực. Lúc này, thay vì vội vã đưa ra những quyết định, người tuổi Sửu cần bình tĩnh để đối diện với khó khăn mình đang gặp phải. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin và không sợ gian khó, Sửu ắt vượt qua khốn khó, chuẩn bị tinh thần đón tài lộc vào nhà trong tuần kế tếp.

Tuổi Dần

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, người cầm tinh con Hổ sẽ khá an nhàn, sung sướng trong những ngày cuối tháng 6. Đầu tháng cố gắng rất nhiều nhưng đợi mãi chưa thấy thành quả, thời điểm này, công sức bấy lâu nỗ lực của Dần sẽ được đáp đền xứng đáng.

Tài lộc đỏ chót như son nhưng tình duyên của các chú Hổ độc thân lại không mấy khả quan. Nếu không khéo léo trong ứng xử, Dần sẽ có nguy cơ đánh mất tình yêu đang có, kẻ thứ ba chen ngang phá hoại.

Tuổi Mão

Được sao may mắn nối gót nên 7 ngày tới khá thuận lợi với Mão. Nếu biết cố gắng không ngừng, tiếp tục phấn đấu, bản mệnh sẽ có một bước tiến dài trong tương lai.

Đặc biệt, nếu giữa tuần Mão gặp rắc rối, lại sẽ có quý nhân xuất hiện để cứu giúp, hỗ trợ Mão hết lòng. Khổ tận cam lai, bước sang tuần cuối cùng của tháng 6, Mão sẽ hái lộc trời cho, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tuổi Thìn

Khi gặp những điều xui xẻo, thay vì trách cứ cuộc đời, oán hờn số phận, tuổi Thìn cần học cách tự vực dậy tinh thần, cầu tiến vươn lên để chạm tới thành công. Tài vận tuần mới của Thìn sẽ vẫn không có nhiều biến động, tuy nhiên sức khỏe lại đáng báo động bởi bạn quá stress khi nghĩ tới chuyện tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Vận tài lộc của tuổi Tỵ khá vượng trong tuần mới này. Cát tinh soi chiếu giúp tuổi Tỵ vạn sự như ý. Càng dám nghĩ dám làm, chớp lấy thời cơ, con giáp may mắn này càng giàu ú ụ. Được quý nhân nâng đỡ, bạn chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm ngửa mà ăn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Ngọ bước vào tuần mới đỏ chót như son. Công việc suôn sẻ, có cơ may tài lộc nên tiền ùn ùn chui vào túi. Giai đoạn giữa tuần là lúc vận khí của con giáp này vượng nhất, hãy tập trung toàn lực để đẩy nhanh công việc, thu vén tài lộc.

Càng về cuối tuần, bạn càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên khiến ai cũng phát hờn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ khá vất vả do vướng một số khó khăn trong công việc ở giai đoạn gián đoạn giao thông vì dịch bệnh. Những dự định trước đây đều dễ đổ bể, các kế hoạch của bạn bị thay đổi liên tục, thậm chí Mùi có thể bị người mình tin tưởng hãm hại, ảnh hưởng đến tài vận.

Phải đến cuối tuần thì bạn mới có thể lấy lại tinh thần. Chỉ cần vượt qua được những ngày gian khó này, bạn sẽ lại may mắn hanh thông, làm ăn tấn tới.

Dự đoán 12 con giáp tuần mới từ 21/6-27/6: Tý kiếm bộn tiền, Mùi vất vả.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được sao Thiên Ấn chiếu mệnh nên trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, vững tin vào ước mơ mình đang đeo đuổi, Thân ắt có tiền chất chật kho, ung dung hưởng lộc.

Tuổi Dậu

Phấn đấu không ngừng, biết tận dụng năng lực của mình để tiến thân nên 7 ngày tới, bạn sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Vào giữa tuần, trong khoảng từ thứ Tư đến thứ Sáu, bạn sẽ có cơ may gặp được quý nhân chỉ đường giúp đỡ, gỡ vướng trong công việc.

Tuổi Tuất

Trong tuần mới này, tuổi Tuất sẽ có cơ may đổi đời, chẳng hạn như trúng số độc đắc. Ngoài ra, may mắn kéo đến khiến những vụ làm ăn “tưởng như đã chết” trước kia bỗng nhiên hồi sinh, mang đến cho bạn tài sản đáng kể. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Tuất lúc này tự do, thoải mái, không lo tài chính.

Tuổi Hợi

Những gián đoạn do dịch bệnh gây ra khiến bạn phải chật vật với chuyện tiền nong, công việc bị trì trệ. Thời gian này, Hợi nên kiểm soát chi tiêu, suy nghĩ cẩn trọng để tránh bị thất thoát tài chính.

