12 con giáp tuần từ 28/6-4/7: Sửu may mắn, Mùi thất tình

(VTC News) -

Dự đoán 12 con giáp tuần mới 28/6 - 4/7

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp tuần mới từ 28/6 - 4/7/2021

Tuổi Tý

Theo dự đoán 12 con giáp tuần mới, Tý là con giáp may mắn nhất tuần khi sẽ có khoảng thời gian tiền vào như nước, cứ vơi lại đầy, thần Tài ưu ái đặc biệt.

Tuy nhiên, bạn đừng vung tay quá trán, cũng đừng hoang phí kẻo hao tổn phúc lộc trời cho, đặc biệt là trong thời điểm người người, nhà nhà khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay. Càng về giữa tuần, con giáp này càng có cơ may gặp mối làm ăn lớn hoặc dự án tiềm năng.

Tuổi Sửu

Nhờ quý nhân giúp đỡ, tuần mới này, tuổi Sửu sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Cứ bước chân ra đường là may mắn ập xuống đầu, lộc lá theo chân nên bạn chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, đặc biệt là trong các ngày thứ Tư hoặc thứ Sáu. Tình duyên của Sửu cũng êm đềm hạnh phúc, đỏ chót như son khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Dự đoán 12 con giáp tuần mới từ 28/6-4/7: Sửu may mắn, Mùi thất tình.

Tuổi Dần

Dự báo tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, tuổi Dần có dấu hiệu hao tài tốn của, tài vận sa sút. Càng về cuối tuần, bạn càng phải cẩn trọng chuyện tiền nong kẻo chẳng còn đồng nào trong túi. Bạn cũng dễ bị kẻ tiểu nhân gây cản trở sự nghiệp. Chỉ cần vượt qua khó khăn này, bước sang tuần tiếp theo bạn sẽ lại thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ phải đối mặt với khá nhiều rắc rối trong công việc từ ngày đầu tuần, bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên phải trả giá khá đắt. Tài chính hao hụt do họa thị phi, sự nghiệp của Mão bị ảnh hưởng khá nặng trong những ngày cuối tuần. May mắn thay, nhờ có quý nhân gia hộ, con giáp này sẽ bình an vô sự, cuối tuần tài vận sẽ bắt đầu khởi sắc trở lại.

Tuổi Thìn

Vận tiền tài lẫn tình duyên của tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong 7 ngày tới. Bạn có cơ hội thăng chức, tăng lương, thu nhập từ đó cũng cải thiện đáng kể. Song hỷ lâm môn, Thìn độc thân có cơ may gặp được người thương trong thời gian này; dù là mối quan hệ qua mạng xã hội, bạn cũng nên chú ý phát triển.

Tuổi Tỵ

Vận trình hung cát đan xen nên những ngày đầu tuần của tuổi Tỵ khá thuận lợi, từ giữa tuần trở đi (tức những ngày cuối tháng 6/2021), bạn phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Nếu không đủ dũng khí, gạt bỏ mọi khó khăn để chiến thắng nghịch cảnh, tài vận của Tỵ sẽ tuột dốc thảm hại.

Tuổi Ngọ

Tình duyên đỏ thắm như son, tuổi Ngọ và bạn đời/người yêu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi có nhau trong đời, hai bên dành được nhiều thời gian bên nhau. Không chỉ tình cảm, tài vận của bạn cũng hưng vượng bất ngờ, bạc tiền đầy tay. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực, bạn sẽ gặp cao nhân chỉ đường đi nước bước, làm ăn sẽ khá hơn.

Tuổi Mùi

Tuần mới, tuổi Mùi sẽ đối mặt với hung vận khá lớn, từ tài chính, công việc đến tình cảm đều biến động. Mắc phải sai sót trong công việc, Mùi vừa thất thoát tiền bạc vừa dễ lâm vào cảnh thất tình. Tuổi Mùi cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước mọi quyết định để không bị kéo vào thị phi, tự hại chính mình.

Tuổi Thân

Trong những ngày đầu tháng 7/2021, nếu đang độc thân thì con giáp này sẽ tìm được chân ái đời mình, tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, công việc của tuổi Thân lại không mấy suôn sẻ, dễ gặp họa thị phi. Vì cả nể nên Thân vô tình gây ra những sai lầm không đáng có, bị cấp trên quở trách, rút lại những đề xuất có lợi cho bạn

Tuổi Dậu

Dù kiếm được rất nhiều tiền, tuổi Dậu cũng chẳng giữ được đồng nào, của nả đội nón ra đi. Chỉ có cách chăm chỉ làm việc, cố gắng vượt qua giai đoạn vận hạn, Dậu mới có cơ may kéo được thần may mắn về nhà để cải thiện tình hình tài chính trong tháng 7.

Tuổi Tuất

Được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng nên trong 7 ngày tới, tuổi Tuất sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng chẳng được. Càng về cuối tuần, con giáp này càng làm ăn tấn tới. Song hỷ lâm môn, bạn sẽ có tin vui trong chuyện tình cảm.

Tuổi Hợi

Trong những ngày cuối tháng 6 này, bạn phải chú trọng việc giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi ra đường để đảm bảo an toàn. Tài lộc sa sút nên Hợi sẽ có 7 ngày tới khá chông gai, chật vật. Thế nên, bạn hãy học cách chi tiêu khoa học để không lâm vào cảnh cháy túi trong giai đoạn sắp tới.

(*)Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm