10 hoạt động nổi bật của ngành Y tế TP.HCM trong năm 2020

(VTC News) -

Năm 2020, ngành Y tế TP.HCM có nhiều hoạt động mang tính chủ động vừa đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định pháp luật, vừa hướng đến quyền được chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày một tốt hơn. Dưới đây là 10 hoạt động nổi bật của ngành Y tế TP.HCM trong năm qua:

1. Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19

Cuộc chiến chống COVID-19 tại TP.HCM bắt đầu từ 23/1/2020 khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên (bệnh nhân số 1 và 2, nhập cảnh từ Trung Quốc).

Tính đến 30/12/2020, tổng số ca COVID-19 xác định là 147 ca. Trong đó, 112 ca nhập cảnh, 10 ca trong nước, 21 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 4 ca lây nhiễm trong khu cách ly.

TP.HCM triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngành y tế kịp thời khoanh vùng dập 2 ổ dịch lớn, một là tại quán bar Buddha với 19 ca mắc (18 người tại TP.HCM và 1 người ở Đồng Nai), hai là tại khu cách ly của tiếp viên Vietnam Airline với 16 ca mắc, trong đó có 4 ca bệnh lây nhiễm ra cộng đồng.

Toàn TP có 58 khu cách ly tập trung. Tính đến 30/12/2020, đã có 27.776 người được cách ly tại các khu cách ly.

Ngoài ra, ngành Y tế TP.HCM đã chủ động lấy mẫu COVID-19 trong cộng đồng và các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Tính đến 30/12/2020, tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện là 239.157 mẫu.

2. Hình thành các khu cách ly điều trị

Ngành Y tế TP.HCM đã chủ động bố trí các khu vực cách ly điều trị và sẵn sàng thu dung người bệnh, kịp thời ứng phó khi dịch bệnh lan rộng và bùng phát.

TP đã chủ động xây dựng 2 bệnh viện dã chiến nhằm phục vụ công tác cách ly điều trị, bao gồm: BV dã chiến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đặt tại huyện Củ Chi và Bệnh viện điều trị COVID-19 đặt tại huyện Cần Giờ với đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, bố trí phòng cách ly áp lực âm, quy mô lên đến 900 giường bệnh.

Thành lập Bệnh viện dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM)

Tính đến 31/12/2020, hai bệnh viện dã chiến tiếp nhận 693 người cách ly, người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp và chăm sóc, điều trị khỏi 117 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây được xem là nỗ lực chống dịch của ngành y tế TP, mang đến hiệu quả rõ rệt trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; đồng thời góp phần vào thành công chung trong cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam.

3. Tuân thủ bộ tiêu chí do Bộ Y tế về bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn

Sở Y tế đã triển khai bộ tiêu chí đến tất cả các bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, trạm y tế trên địa bàn để tổ chức tự đánh giá theo quy định của Bộ Y tế và tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các bệnh viện. Qua công tác tự đánh giá và đánh giá lại của Sở Y tế với những góp ý của đoàn kiểm tra, các cơ sở y tế đã xác định được những vấn đề ưu tiên để cải tiến hoạt động phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế.

Hiện nay, 100 bệnh viện xếp mức an toàn (91,7%) và 09 bệnh viện xếp mức an toàn thấp (8,3%). Hiện TP có 1.484 phòng khám phòng khám xếp mức an toàn, 255 phòng khám xếp mức an toàn thấp và 10 phòng khám xếp mức không an toàn.

4. Tiếp nhận và tổ chức lại tất cả bệnh viện và trung tâm y tế bệnh viện quận, huyện về Sở Y tế quản lý

Tính đến 1/1/2021, Sở Y tế TP.HCM hoàn tất công tác tổ chức lại các Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận, huyện về Sở quản lý.

Theo đó, số đơn vị trực thuộc Sở Y tế hiện nay tổng cộng là 81 và tổng số nhân lực y tế công lập hiện nay là 41.866 người, đồng thời Sở đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc các đơn vị này để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành hoạt động.

5. Nhiều công trình xây dựng mới của các bệnh viện thành phố đi vào hoạt động

Trong năm 2020, có 7 công trình đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 1.285 tỷ đồng, như: Nâng cấp cải tạo Khu Khám chữa bệnh và Khu hành chính Viện Tim; Tòa nhà Bách Hợp Bệnh viện Hùng Vương; Cải tạo sửa chữa BV Đa khoa Sài Gòn; Xây dựng thay thế Khu B-C của Bệnh viện Từ Dũ;…

Các dự án tiếp tục được thi công trong năm 2020 (chuyển tiếp của năm 2019) với tổng mức đầu tư 9.152 tỷ đồng như: Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM; Xây dựng mới Bệnh viện Truyền máu Huyết học; Xây dựng mới khu khám và điều trị ban ngày Viện Y Dược Học Dân Tộc;…

6. Triển khai khảo sát trải nghiệm của người bệnh nội trú tại tất cả bệnh viện công lập và tư nhân

Hiện nay, các bệnh viện vẫn duy trì hoạt động khảo sát định kỳ mỗi 6 tháng. Tính đến 30/6/2020, tổng cộng có 81 bệnh viện trên địa bàn TP thực hiện khảo sát 5.470 người bệnh.

Nhìn chung đa số người bệnh có mức độ đánh giá đánh giá khá tích cực về trải nghiệm mà họ đã trải qua tại các bệnh viện tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa các bệnh viện tư nhân so với bệnh viện công lập. Về tiêu chí người bệnh cam kết sẽ quay trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, bệnh viện tuyến tư nhân có tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là khối bệnh viện TP và sau đó là khối quận huyện.

7. Triển khai chuyển đổi số quản lý nguồn nhân lực và thẩm định cấp phép danh mục kỹ thuật

Tính đến 31/12/2020, đã có hơn 40.000 dữ liệu về nhân viên y tế của ngành y tế thành phố được nhập liệu, mã hóa, đưa vào hệ thống quản lý và đóng góp vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Năm 2020, Sở Y tế xây dựng phần mềm Quản lý Danh mục kỹ thuật, là công cụ tốt để Sở Y tế theo dõi, quản lý được tất cả danh mục kỹ thuật đã phê duyệt và đang áp dụng tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý.

Đến nay các bệnh viện đã thực hiện số hóa toàn bộ Danh mục kỹ thuật đang triển khai tại cơ sở của mình và thực hiện đăng ký phê duyệt danh mục kỹ thuật trực tuyến với Sở Y tế. Tính đến 31/12/2020, hệ thống đã ghi nhận 417.019 danh mục kỹ thuật của 114 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

8. Triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành tại Sở Y tế

Tháng 2/2020, TP.HCM chính thức vận hành thí điểm Trung tâm điều hành y tế tại Sở Y tế, tích hợp, kết nối tổng hợp số liệu tại các phòng ban, các đơn vị trực thuộc thu thập dữ liệu đưa ra các chỉ số báo cáo phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.

Khi trung tâm điều hành được vận hành hoàn chỉnh trên cơ sở nguồn dữ liệu lớn chắc chắn giúp Sở Y tế chủ động hơn trong công tác dự báo, điều hành một cách chính xác và kịp thời, công tác cải cách hành chính của ngành y tế sẽ hiệu quả hơn.

Khai trươmg Trung tâm điều hành Sở Y tế TP.HCM.

9. Triển khai hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của ngành y tế cấp độ 3, 4

Từ tháng 1/2019, Sở Y tế TP.HCM chính thức ra mắt Cổng dịch vụ công trực tuyến riêng của ngành Y tế (liên thông với Cổng dịch vụ công của TP.

Đến nay 100% (115/115) thủ tục hành chính công của Sở Y tế được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

10. Phát huy hiệu quả của ứng dụng “Y tế trực tuyến”

Triển khai Ứng dụng “Y tế trực tuyến” người dân có công cụ để phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật khi hành nghề trong lĩnh vực y tế của các cá nhân và tổ chức. Thời gian tối đa xử lý thông tin và công khai kết quả giải quyết không quá 24 giờ kể từ khi nhận phản ánh đối với phản ánh cấp độ 1, không quá 48 giờ đối với cấp độ 2, không quá 72 giờ đối với cấp độ 3.

Đến nay sau thời gian triển khai, Sở đã đã tiếp nhận và xử lý trên 100 phản ánh của người dân, cơ quan báo đài.