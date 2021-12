10 anh chị em một nhà đều vào đại học trước năm 13 tuổi

(VTC News) -

Monalisa Harding, 53 tuổi và chồng áp dụng phương pháp dạy học tại nhà với cả 10 người con của họ thay vì gửi chúng tới trường.

Họ bắt đầu nhận ra mình đi đúng hướng khi cả 3 người con đầu học cấp 3 khi mới 11 tuổi.

Con gái lớn nhất của họ, Hannah lấy bằng cử nhân toán học tại Đại học Auburn University năm 2004 khi mới 17 tuổi.

Năm ngoái, con gái út của Monalisa - Thunder, 11 tuổi vượt qua kỳ thi đầu vào của trường đại học nơi chị gái Lorennah, 13 tuổi đang là sinh viên năm 2.

Cả 10 người con của Monalisa đều vào đại học trước năm 13 tuổi. (Ảnh: SWNS)

Một số người con trong gia đình Harding đã tốt nghiệp đại học và trở thành bác sĩ, kiến trúc sư, luật sư, nhà thiết kế tàu vũ trụ....

8 trong tổng số 10 người con của Monalisa tốt nghiệp khi mới 15 hoặc 16 tuổi và tất cả đều vào đại học trước tuổi 13.

Nổi bật trong số này có Seth Harding, 20 tuổi, con thứ 6 trong nhà. Năm ngoái, Harding trở thành luật sư trẻ tuổi nhất Alabama sau khi hoàn thành chương trình cử nhân Luật và vượt qua các kỳ kiểm tra chuyên môn vào năm ngoái.

Monalisa khẳng định những đứa con của cô không phải là thiên tài mà thành công của chúng là do chương trình dạy học tại nhà hiệu quả hơn so với so với tới trường.

"Mọi người đều có thể làm điều đó. Đó chỉ là việc cha mẹ dành thời gian, ưu tiên việc học của con cái họ hơn tất cả. Chúng tôi không phải là một gia đình giàu có. Chúng tôi phải hy sinh để có thời gian để dạy từng đứa một", bà mẹ Mỹ cho hay.

Năm 2014, cặp vợ chồng Mỹ phát hành cuốn sách trình bày chi tiết các phương pháp và kỹ thuật đã mang lại thành công cho con cái họ. Cuốn sách đi vào chi tiết về phương pháp dạy học tại nhà, đồng thời đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ muốn làm điều tương tự.

Họ cũng được mời tới các hội nghị tại Mỹ và thậm chí còn tới Nhật Bản để chia sẻ kinh nghiệm của mình.

"Điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng giữa việc không gây quá nhiều áp lực cho con bạn và đảm bảo chúng phát huy hết khả năng của mình", Monalisa cho hay.