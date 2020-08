Yêu cầu người đến 5 địa điểm, đi 2 chuyến bay sau khẩn trương khai báo, cách ly

Tối 2/8, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 22 đề nghị những người đến 5 địa điểm sau cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được trợ giúp:

I. Tại Đà Nẵng

Quán Nhúng Ớt, địa chỉ: số 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (chiều tối 18/7).

Khách sạn Mercure Danang French Village tại Bà Nà Hill, TP. Đà Nẵng (ngày 19 và 20/7).

II. Tại Huế

Homestay Huế Villa, địa chỉ 27 Lê Trung Đình, Phường Thuận Lộc, TP.Huế, T.T.Huế. (các ngày 23 và 24/7).

Quán cà phê Mắt Biết, địa chỉ 68 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, T.T.Huế (tối 23/7).

III. Tại Quảng Nam

Khách sạn A Little Luxury Hội An: địa chỉ số 9 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam (các ngày 20 và 21/7).

IV. Hành khách trên chuyến bay

1. Chuyến bay số hiệu BN115 từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột ngày 25/7

2. Chuyến bay số hiệu BN119 từ Đà Nẵng đi TP.HCM ngày 25/7.

Theo Bộ Y tế, tất cả những ai từng đến những địa điểm trên cần:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

- Gọi điện thoại đến đường dây nóng số 19009095 (Bộ Y tế) hoặc:

0905.108.844 (CDC Đà Nẵng)

0914.085.388 (CDC Quảng Nam)

0907.795.480 (CDC T.T.Huế)

0869.577.133 (CDC TP.HCM)

- Thực hiện cách ly tại nhà.

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn/ hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn/ và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Video: 6 biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới