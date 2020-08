Yêu cầu làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan vụ cháy 2 xe tec xăng ở Hải Phòng

Video: Hai xe tec chở xăng dầu bốc cháy, thiêu rụi cả kho bãi ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ 2 xe tec chở xăng dầu bốc cháy ở Hải Phòng, UBND huyện An Dương vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương điều tra, xử lý vụ cháy tại khu vực gầm cầu vượt Quốc lộ 5, thuộc địa phận giáp ranh các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến (An Dương, Hải Phòng).

Cụ thể, sáng 21/8, lãnh đạo UBND huyện An Dương đã kiểm tra hiện trường vụ cháy tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu tại khu vực nêu trên. UBND huyện An Dương giao Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ cháy, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám định, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đám cháy xảy ra khoảng 7h30 ngày 21/8, tới khoảng 9h30 ngọn lửa được dập tắt. Tại hiện trường, 2 xe tec chở xăng dầu, khu vực xung quanh chỗ đậu của 2 xe cùng nhiều thùng phuy bị cháy đen.

Đồng thời, UBND huyện An Dương cũng giao UBND các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến khẩn trương chỉ đạo làm rõ hiện trạng thửa đất, những người có hành vi chuyển đổi mục đích, vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ của khu vực diễn ra vụ cháy; tổ chức làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý về đất đai, hành lang an toàn giao thông để xử lý.

Bên cạnh đó, UBND huyện An Dương yêu cầu các xã, thị trấn của huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các trường hợp có diện tích đất nông nghiệp, đất công ích… thuộc hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ đường bộ, hành lang an toàn cầu có hành vi lấn chiếm, chuyển đổi mục đích, sử dụng sai mục đích làm nơi tập kết vật liệu, phế liệu, mua bán xăng dầu, hàng quán, công trình xây dựng, bãi trông giữ xe… để xử lý.

Tuy nhiên, đến 10h30, ngọn lửa bùng phát trở lại, lực lượng PCCC lại căng mình dập lửa.

UBND huyện An Dương cũng giao các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ Tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khẩn trương phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn về lĩnh vực liên quan nêu trên.

Đám cháy khiến 1 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy được khống chế thêm lần nữa, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để tránh nguy cơ bùng lửa trở lại.