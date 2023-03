Yêu cầu hoàn thành cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo trước 30/4

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tiến độ triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tầm quan trọng của tuyến đường cao tốc đi qua tỉnh Bình Thuận. Dự án hoàn thành sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Đông Nam bộ. Do đó, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để hoàn thành tuyến đường cao tốc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây đưa vào sử dụng vào ngày 30/4/2023.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Ban Quản lý dự án phải xây dựng lại tiến độ dự án, phối hợp giải quyết các vướng mắc cho các nhà thầu, không để chậm tiến độ do vướng vấn đề tài chính. Các Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng của dự án. Các Ban Quản lý dự án phối hợp, hỗ trợ các nhà thầu làm việc với các bộ, ngành, cơ quan chức năng địa phương thực hiện các thủ tục gia hạn giấy phép khai thác (đối với các mỏ đất đã hết thời hạn giấy phép khai thác), cấp phép lại các mỏ đất để phục vụ thi công hoàn thành các đường gom, đường ngang dân sinh.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài gần 100km, từ Bình Thuận đến Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, các đơn vị hoàn thành việc di dời 1 nhà yến của hộ dân, 2 vị trí đường điện đang vướng thi công đường cầu vượt ngang và 9 vị trí đường điện cao thế, 13 vị trí đường điện hạ thế để đảm bảo điều kiện khi đưa dự án vào khai thác. UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn các mỏ đất phục vụ thi công cao tốc để đảm bảo tiến độ đề ra.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 160,3 km, gồm 3 dự án thành phần: Đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dài 12 km), đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8 km) và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (dài 47,5 km). Dự án qua địa bàn của 5 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân với 2.684 hộ gia đình và tổ chức, 1.221 ha đất bị ảnh hưởng; xây dựng 5 khu tái định cư để bố trí tái định cư cho 149 hộ dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, đến nay, việc giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2.684/2.684 hộ gia đình và tổ chức; hoàn thành xây dựng 5/5 khu tái định cư cho người dân; hoàn thành di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) ảnh hưởng đến mặt bằng thi công của dự án gồm: Hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống viễn thông, điện trung hạ thế, điện cao thế 110 kV... Hiện nay đang triển khai di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đường điện cao thế 500 kV, 220 kV thuộc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Tính đến ngày 15/3, đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành được 75% sản lượng; đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đã hoàn thành được 85% sản lượng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải sửa chữa hư hỏng các tuyến đường địa phương và công trình thủy lợi do thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đây là vấn đề cử tri bức xúc và nhiều lần kiến nghị, do vậy để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các Ban Quản lý dự án quan tâm sớm thực hiện.

(Nguồn: Tin tức TTXVN)