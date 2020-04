Sát hại con 3 tuổi của mình, đó phải là những con quỷ khát máu

Người ta nói, bất cứ ai, được sinh ra trên cuộc đời này, được nhìn ánh nắng mặt trời mỗi ngày đã là may mắn. Nhưng có lẽ, điều đó không đúng với trường hợp của bé gái 3 tuổi nghi bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành đến chết. Hình ảnh bé M. với những vết bầm tím chi chít trên khắp cơ thể ôm chú gấu bông bên chiếc bàn lạnh lẽo cứ ám ảnh mãi một người mẹ như tôi.

Giá như người mẹ tàn nhẫn của bé cứ vui vẻ bên người tình như suốt mấy năm nay và để bé ở với bà ngoại, nơi đó, bé được chăm sóc, chở che và có được tình yêu thương thực sự. Giá như bé M. đừng đòi mẹ, để bà ngoại đừng mủi lòng mà giao bé cho người con gái vốn đã chẳng còn sự tin tưởng sau nhiều lần muốn giết em từ khi còn trong bụng và rời bỏ em khi vẫn còn đỏ hỏn.

Bà ngoại bé M. bật khóc khi kể về cháu gái. (Ảnh: Hải Nam/Zing)

Nhưng em còn quá bé nhỏ và non nớt để hiểu rằng cuộc đời này khốc liệt thế nào. 3 tuổi, điều em cần có lẽ chỉ là được gọi "Mẹ ơi!", được mẹ bón cho ăn, được vỗ về khi ngã đau, được ôm ấp mỗi tối đi ngủ, giống như bất cứ người bạn nào cùng độ tuổi của em. Vì được tiếp xúc với mẹ quá ít nên có lẽ lúc nào em cũng mong chờ những điều ấy, dù sự thật là chỉ ở bên bà ngoại em mới có được những bình yên đó.

Thương cháu nhỏ thiếu thốn tình cảm của mẹ, bà để con gái đón cháu đi với những hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bà có ngờ đâu, con gái của mình hiện nguyên hình là con quỷ cái, còn tên nhân tình là con quỷ đực khát máu đã sát hại đứa cháu 3 tuổi đầu bé bỏng, đang tuổi ăn tuổi ngủ, luôn cần sự yêu thương, chở che. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi tình yêu, niềm tin và hy vọng của bà lại bị hành hạ và giết chết bởi những kẻ mang danh "cha mẹ", mà thực chất là những con quỷ khát máu đội lốt người.

Hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Gọi chúng là thú dữ không đúng với hổ dữ. Chúng đích xác là những con quỷ khát máu bởi chỉ có quỷ khát máu mới có thể làm được như vậy với một đứa trẻ lên 3, nói còn chưa sõi.

Càng thương bé bao nhiêu thì nỗi căm phẫn trút lên những con thú dữ ấy lớn gấp bội phần. Bé có tội tình gì mà khiến những con thú dữ ấy có thể hành hạ đến chết? Chỉ vì tình yêu dành cho một người mẹ không xứng đáng mà phải chịu những đớn đau đến cùng cực như vậy hay sao?

Trẻ em là mầm non của xã hội, thứ chúng cần là sự yêu thương và chở che, nếu những kẻ mang danh cha mẹ ấy không làm được thì để người khác làm, tại sao lại đánh đập, hành hạ bé đến chết?

Tình mẫu tử là vô hạn, bởi vậy, bất cứ người mẹ nào, chỉ cần thấy con chẳng may bị muỗi cắn, hay một vết xước nhỏ do vấp ngã cũng xót xa. Vậy mà, hàng trăm vết bầm tím chi chít trên mặt, trên người lại do chính người sinh ra bé và gã bố dượng đốn mạt nhẫn tâm thực hiện.

Trên thế gian này, người mẹ nào cũng yêu thương con cái mình, nhưng tội ác mà những con quỷ khát máu gây ra khủng khiếp đến mức, bằng tất cả sự căm sự căm phẫn của mình, bà ngoại bé M. mong muốn "pháp luật trừng phạt vợ chồng nó mức phạt cao nhất. Có như vậy mới đòi lại công bằng cho cháu của tôi”.

Tôi tin rằng, cũng như tôi, tất cả các bà mẹ yêu thương con và những người có lương tri trong xã hội đều mong muốn 2 con quỷ khát máu đó phải bị pháp luật loại khỏi đời sống xã hội này bởi nếu chúng còn sống trên đời, chúng sẽ đi sát hại những người lương thiện khác.

Những con thú đội lốt người đó rồi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng sự thật tàn nhẫn chẳng thể thay đổi là bé M. đã mất, nỗi đau đớn em phải chịu rồi sẽ ám ảnh bà ngoại, người chăm sóc và thương yêu em vô điều kiện đến suốt đời.

Ở thế giới bên kia sẽ không còn đớn đau nào hành hạ con nữa. Ngủ ngoan nhé, bé con!

