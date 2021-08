Xúc động đoàn viên đi chợ thay, công an gặt lúa giúp dân vùng tâm dịch Hà Tĩnh

(VTC News) -

Để san sẻ khó khăn với người dân vùng dịch, hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ Công an huyện Cẩm Xuyên thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tham gia phòng chống dịch, vừa thuê máy gặt và trực tiếp xuống đồng cùng dân gặt lúa.

Cán bộ, chiến sĩ cùng dân gặt lúa.

Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế. Không ít bà con thấp thỏm không yên khi lúa ngoài đồng ngả màu vàng chin.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cẩm Xuyên xuống ruộng giúp dân thu hoạch lúa

Thấu hiểu nỗi lo của bà con, ngày 23/8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại vựa lúa thuộc tổ dân phố 1 (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) để giúp dân thu hoạch. Chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ 50 sào lúa đã được cắt, tuốt máy, đóng bao rồi vận chuyển về tận nhà cho 5 hộ tại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2A, thị trấn Cẩm Xuyên.

“Các đồng chí Công an huyện không quản ngại lội ruộng sâu đến đầu gối dưới thời tiết nắng gắt trên 40℃ để gặt lúa giùm, bà con rất đỗi cảm kích. Gia đình tôi canh tác gần 5 sào lúa và được lực lượng công an thu hoạch, chở về tận nhà”, bà Nguyễn Thị Như (50 tuổi, tổ dân phố 2A) cảm động nói.

Lúa sau khi gặt sẽ được chở về tận nhà, người dân chỉ việc đổ ra sân phơi.

Được biết, từ khi xuất hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại huyện Cẩm Xuyên, Đoàn Thanh niên Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên tăng cường cho Công an xã, thị trấn tham gia làm nhiệm vụ tại 123 chốt kiểm soát trên địa bàn.

“Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Công an huyện Cẩm Xuyên nói riêng và tuổi trẻ Công an tỉnh nói chung, thể hiện hành động, việc làm đầy ý nghĩa đối với nhân dân khi lực lượng công an phải thực hiện nhiệm vụ “kép + 1”. Vừa bảo đảm ANTT trên địa bàn, tham gia lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, vừa hỗ trợ các gia đình đang bị cách ly tập trung, neo người thu hoạch kịp thời nông sản”, Đại úy Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm.

Thắm tình quân dân

Đội tình nguyện ‘đi chợ thay’ giữa mùa dịch.

Nhận tin báo người dân trong khu phong tỏa thiếu nhu yếu phẩm, đội xe của đoàn viên, thanh niên Thị đoàn Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) chạy xe máy đi mua lương thực mang về tận nhà cho bà con.

Khi nhận được tin người dân cần giúp đỡ, đội tình nguyện sẽ chạy xe máy ra chợ, siêu thị mua và mang về nhà giúp dân.

Anh Phan Văn Đường – Bí thư Thị đoàn Hồng Lĩnh cho biết, từ khi thị xã Hồng Lĩnh có ca nhiễm COVID-19 cộng đồng đầu tiên vào ngày 16/8, Thị đoàn đã cử đoàn viên thanh niên đi chợ giúp dân. Việc làm này nhằm hạn chế người dân đi lại, tránh tập trung đông đúc dễ lây lan dịch bệnh.

Sau đó, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục ghi nhận 9 ca nhiễm ngoài cộng đồng, địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Thị đoàn tiếp tục lập các tổ mua đồ giúp dân tại 5 phường trên địa bàn.

Mỗi tổ gồm 7 đến 10 thành viên, trực 24/24. Khi nhận được tin người dân cần giúp đỡ, thành viên trong tổ sẽ chạy xe máy ra chợ, siêu thị mua và mang về tận nhà cho bà con.

Mô hình "đi chợ thay" thiết thực chăm lo cho người dân khu phong tỏa.

“Trong quá trình làm việc, các đoàn viên phải thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Hoạt động này được duy trì đến khi dịch bệnh ở đây được kiểm soát”, anh Đường nói.

Cũng theo Bí thư Thị đoàn Hồng Lĩnh, ngoài đi chợ giúp dân, nhiều đoàn viên đăng ký tình nguyện vào khu cách ly, xung phong làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch. Thị đoàn Hồng Lĩnh còn thành lập một đội xe bán tải để phục vụ công tác vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân.

Tại thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) – nơi có 3 ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đoàn viên tích cực tuyên truyền tiếp nhận sự đóng góp của tập thể, cá nhân, mạnh thường quân cho công tác phòng, chống dịch.

Để đảm bảo cho sinh hoạt đời sống của nhân dân trên địa bàn, Huyện đoàn Cẩm Xuyên đã chỉ đạo Đoàn thị trấn Cẩm Xuyên xây dựng đội hình shipper gồm 21 thành viên nhằm hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân.

Đến nay, đội shipper của Đoàn thị trấn Cẩm Xuyên đã thực hiện hỗ trợ vận chuyển hơn 300 đơn hàng, nhu yếu phẩm từ chốt phong tỏa đến các hộ gia đình.