Xuất hiện bảng 'tử thần' ở vòng loại giải U15 Quốc gia 2023

(VTC News) -

Vòng loại giải U15 Quốc gia 2023 có sự tham dự của 28 đội bóng được chia làm 5 bảng đấu. Bảng A có sự hiện diện của các đội bóng U15 Hải Phòng, U15 Viettel, U15 PVF-CAND, U15 Hà Nội, U15 Phú Thọ và U15 Đông Á Thanh Hoá. Đây được xem là bảng đấu "tử thần" tại vòng loại năm nay.

Ba ứng viên sáng giá nhất cho 2 tấm vé vào vòng chung kết là U15 Viettel, U15 Hà Nội và U15 PVF-CAND. Tuy nhiên, một cái tên khác cũng được đánh giá rất cao là U15 Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh có thể gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ cùng bảng với dàn cầu thủ thiện chiến và giàu thể lực.

Bảng A là bảng tử thần ở vòng loại U15 Quốc gia 2023.

Bảng B có sự hiện diện của các đội bóng U15 Bắc Ninh, U15 Hà Tĩnh, U15 Huế, U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Công an Hà Nội, U15 PVF. Bảng C có các đội U15 Bình Định, U15 Phú Yên, U15 Quảng Ngãi, U15 Quảng Nam, U15 SHB.Đà Nẵng, U15 HAGL.

Bảng D có 5 đội là U15 Đồng Nai, U15 Bình Phước, U15 Bà Rịa Vũng Tàu, U15 Khánh Hoà và U15 Năng Khiếu TP.HCM. Bảng E có 5 đội gồm U15 An Giang, U15 Long An, U15 Tây Ninh, U15 Tiền Giang và U15 Phù Đổng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN cho biết: “Với sự chuẩn bị tích cực của VFF và sự tham gia của 28 đội trên cả nước. Các trận đấu vòng loại diễn ra tại 5 bảng đấu. Giải U15 Quốc gia là giải đấu quan trọng trong hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong 20 năm qua, VFF luôn quan tâm và phát triển giải đấu trẻ, được các đội bóng và địa phương đón nhận. Giải đấu là sân chơi hữu ích, góp phần giáo dục cả tính cách lẫn chuyên môn cho cầu thủ trẻ. Giải đấu sẽ đem lại nhiều trận cầu có chất lượng cao”.

Vòng loại giải U15 Quốc gia 2023 diễn ra ở 5 địa điểm từ ngày 11/7 đến ngày 3/8. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Sau khi kết thúc vòng loại, 2 đội bóng xếp nhất, nhì ở mỗi bảng đấu cùng 1 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2023.

Mai Phương