Lộ diện 2 đội bóng đầu tiên vào tứ kết U15 Quốc gia

Chiều 10/8/2022 chứng kiến 4 trận đấu tại các bảng A, B của vòng chung kết vô địch U15 Quốc gia - Next Travel 2022.

Ở trận đấu lúc 15h trên sân Pleiku, U15 TP.HCM đối đầu U15 Cần Thơ. Dù chơi có phần lấn lướt nhưng U15 Cần Thơ bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút thứ 32 từ pha dứt điểm góc hẹp của cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Thế (U15 TP.HCM). 10 phút sau, U15 TP.HCM nâng tỉ số lên 2-0 nhờ công của Phạm Minh Quân sau sai lầm của hàng thủ Cần Thơ.

Sang hiệp 2, U15 TP.HCM duy trì một lối chơi đầy khó chịu buộc thủ môn U15 Cần Thơ phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lê Khả Đức không khó khăn để ghi bàn thứ 3 cho U15 TP.HCM.

U15 TP.HCM (đỏ) U15 Cần Thơ (vàng).

Sự nôn nóng và thiếu chắc chắn của hàng thủ U15 Cần Thơ khiến cho họ tiếp tục phải nhận 2 bàn thua liên tiếp ở phút 64 và phút 70. Cú đúp được ghi bởi cầu thủ mang áo số 11 Lê Đình Mạnh. 5-0 là tỉ số cuối cùng của cuộc đối đầu giữa U15 TP.HCM và U15 Cần Thơ.

Ngay sau cặp đấu U15 TP.HCM - U15 Cần Thơ, cũng tại bảng A, chủ nhà U15 Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón U15 Huế, đội bóng cũng có 3 điểm sau lượt trận đầu.

Bàn thắng mở tỉ số đầy bất ngờ dành cho U15 Huế khi thời gian trận đấu mới trôi qua được 9 phút. Lâm Sơn tận dụng sai lầm của hậu vệ HAGL, lạnh lùng dứt điểm ghi bàn. Có bàn thắng, U15 Huế chơi phòng thủ chắc chắn những phút sau đó. Tuy nhiên thế trận dẫn trước của đội bóng miền Trung bị đánh mất ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Trần Gia Bảo đã có pha bật cao đánh đầu cận thành, quân bình tỉ số 1 đều cho U15 HAGL.

Những phút đầu hiệp 2, U15 Huế một lần nữa vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Đăng Khoa ở phút thứ 57. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 giành cho U15 Huế. Đội bóng Phố Núi ngậm ngùi rời sân Pleiku với trận thua đầy bất ngờ.

Tại bảng B, U15 SLNA gặp U15 Nam Định còn U15 Hà Nội đối đầu U15 Đồng Tháp.

Trên sân Hàm Rồng 4, U15 SLNA thể hiện lối chơi vượt trội, tạo ra cơn mưa bàn thắng trước U15 Nam Định với chiến thắng chung cuộc 5-0, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng với 6 điểm và hệ số +9.

3-0 là tỉ số của trận đấu diễn ra trên sân Hàm Rồng 5 giữa U15 Hà Nội và U15 Đồng Tháp. Đội bóng đến từ Thủ đô chơi đầy chắc chắn và có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Với những chiến thắng quan trọng này, cả U15 SLNA và U15 Hà Nội đã chính thức lọt vào vòng tứ kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sớm một vòng đấu.

Ngày 11/8, vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia - Next Travel 2022 sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu tại bảng C cùng vào lúc 15h. Mọi sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn về trận cầu tâm điểm giữa U15 Viettel và U15 PVF. Trận đấu còn lại sẽ là cuộc so tài giữa U15 Đắk Lắk - U15 Long An trên sân Hàm Rồng 5.

Những thông tin mới nhất, nóng nhất về vòng chung kết vô địch U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sẽ được cập nhật nhanh nhất trên hệ thống Fanpage, YouTube và Tiktok của Next Media. Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia.

Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính.

Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.