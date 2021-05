Xuất hiện 5 ổ dịch siêu lây nhiễm trong hơn 10 ngày qua

(VTC News) -

Ngày 28/4, dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam, đến nay đã trải qua hơn 10 ngày, tổng cộng 5 ổ dịch lớn được phát hiện gồm: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, đợt bùng phát dịch lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ). Do đó, tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước. Hiện diễn biến dịch trong nước đang diễn biến nhanh, phức tạp và khó kiểm soát hơn so với các đợt trước.

Người đứng đầu ngành Y tế cảnh báo: “Có thể xuất hiện thêm các ổ dịch do nguồn lây chưa kiểm soát được. Do vậy, chúng ta phải đặt trong trạng thái không chủ quan, không lơ là, mất cảnh giác."

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

5h30 sáng 7/5, cả 3 cơ sở của Bệnh viện K được phong toả sau khi phát hiện 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - bệnh nhân và người nhà tại cơ sở điều trị Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội). Nguồn lây tạm thời được xác nhận là một trường hợp từng điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện, ổ dịch này ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, gồm: 9 bệnh nhân và 7 người nhà. Năm tỉnh, thành liên quan ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện K gồm: Hà Nội (12), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Thái Bình (1), Hải Phòng (1).

Ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện K rất đáng lo vì có nhiều bệnh nhân ung thư, hệ miễn dịch suy yếu, dễ bị virus tấn công.

Phong toả khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Tối 4/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo, một nam bác sĩ công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu của cơ sở y tế này dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn lây của nam bác sĩ này là sau chuyến đi công tác nước ngoài.

Một ngày sau, 14 ca dương tính mới được phát hiện tại cùng tại bệnh viện. Ngay lập tức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thực hiện cách ly y tế.

Hiện, số ca mắc COVID-19 liên quan ổ dịch này là 95 bệnh nhân, gồm: 4 nhân viên y tế, 37 bệnh nhân, 45 người nhà, 9 F1.

Qua giải trình tự gene, các trường hợp mắc COVID-19 ở ổ dịch này là biến chủng virus Anh (B.1.1.7) và Ấn Độ (B.1.617). Trong khi đó, bệnh viện này có số lượng bệnh nhân di chuyển từ các địa phương về thăm khám rất đông mỗi ngày. Một số người không có biểu hiện lâm sàng mắc COVID-19 khiến công tác phân luồng, khám sàng lọc ban đầu còn nhiều khó khăn. Các chuyên gia nhận định, đây là ổ dịch có tốc độ lây nhanh nhất từ trước đến nay.

Ổ dịch Hà Nam

Ngày 28/4, Hà Nam ghi nhận một người đàn ông có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 sau khi hết thời gian cách ly. Cụ thể, BN2899 (F0 đầu tiên của ổ dịch) không thực hiện đúng quy định phòng, chống COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Bệnh nhân này và gia đình tổ chức tiệc, tụ tập đông người, di chuyển nhiều nơi. Kết quả, đã lây cho 14 ca bệnh khác tại tỉnh Hà Nam, một trường hợp ở TP.HCM, 3 ca tại Hà Nội và 2 người ở Hưng Yên.

Bệnh nhân nhiễm biến chủng B.117 từ Anh - loại được cảnh báo có khả năng lây nhiễm cao gấp 70% so với chủng cũ. Hiện bệnh nhân này đang bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đến nay, tổng số trường hợp mắc COVID-19 liên quan ổ dịch tại Hà Nam là 22 người.

Ổ dịch Đà Nẵng

Ngày 3/5, Đà Nẵng phát hiện ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây. Người mắc COVID-19 là nhân viên bán vé khu vực Spa tại khách sạn Phú An, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nam bệnh nhân đã lây cho 3 người tại Đà Nẵng (1), Quảng Nam (1), Đồng Nai (1).

Đến ngày 7/5, Đà Nẵng ghi nhận thêm một trường hợp khác nhiễm nCoV, làm việc tại quán bar New Phương Đông (phát hiện mắc COVID-19 tại Đồng Nai). Người phụ nữ này nhiễm SARS-CoV-2 do tiếp xúc với nam nhân viên bán vé khu vực spa nói trên.

Hiện, tổng số người liên quan ổ dịch này là 18, gồm: Đà Nẵng (16), Quảng Ngãi (1), Quảng Nam (1). Chủng virus SARS-CoV-2 lây lan tại ổ dịch ở Đà Nẵng là biến chủng B.117 từ Anh.

Ổ dịch Vĩnh Phúc

Quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc- nơi có nhiều ca lây nhiễm.

Ngày 2/5, 6 nhân viên tại quán bar Sunny (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn lây của 6 trường hợp trên được xác định là từng có tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19.

Nhóm chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam từ đàu tháng 4/2021, được cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái). Tuy nhiên, sau khi trở về nước, một chuyên gia trong đoàn này có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn chuyên gia này sau khi hết cách ly đã tự ý đi du lịch nhiều nơi.

Không riêng Vĩnh Phúc, nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa cũng ghi nhận ca mắc liên quan ổ dịch này. Qua giải trình tự gene của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, virus liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc xuất hiện tại ổ dịch ở Vĩnh Phúc là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2. Nguồn lây được xác định là lây chéo từ các chuyên gia Ấn Độ cùng khu cách ly tập trung.

Đến nay, Vĩnh Phúc phát hiện tổng cộng 33 ca bệnh mắc COVID-19.

Hai chùm ca bệnh khác

Ngoài 5 ổ dịch lớn nói trên thì Hải Dương và Thường Tín (Hà Nội) cũng phát hiện các chùm ca bệnh phức tạp.

Tại Hải Dương, ngày 7/5, cơ quan chức năng ghi nhận 2 ca bệnh tại cộng đồng. Ca chỉ điểm phát hiện mắc COVID-19 sau khi có triệu chứng ho, uống thuốc không đỡ và đi xét nghiệm tự nguyện. Trường hợp này chưa thể tìm ra nguồn lây. Hiện tại, một F1 của bệnh nhân trên đã trở thành F0.

Tại Thường Tín, chùm ca bệnh đều là người thân trong một gia đình. Ca bệnh đầu tiên của ổ dịch này là BN3092, người đàn ông mắc COVID-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng. Nguồn lây của chùm ca bệnh này là chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, ở chung khách sạn tại Đà Nẵng. Đến nay, tổng số ca bệnh tại huyện Thường Tín là 10, đều là những người thân trong một gia đình.