Bộ trưởng Y tế: Tình trạng báo động cao, có thể xuất hiện thêm ổ dịch COVID-19

(VTC News) -

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 7/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, đợt dịch lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ). Do đó, tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước. Hiện diễn biến dịch trong nước đang diễn biến nhanh, phức tạp và khó kiểm soát hơn so với các đợt trước.

Người đứng đầu ngành Y tế nhấn mạnh: “Có thể xuất hiện thêm các ổ dịch do nguồn lây chưa kiểm soát được. Do vậy, chúng ta phải đặt trong trạng thái không chủ quan, không lơ là, mất cảnh giác. Như Thủ tướng nói “một người lơ là làm cả xã hội vất vả”. Chỉ một khâu lơ là trong cách ly, một người lơ là trong kiểm soát cách ly hay bàn giao cách ly sẽ gây nguy hại lớn”.

Về việc chuẩn bị cho các kịch bản trong phòng chống dịch, Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế đã yêu cầu rà soát lại hết các cơ sở y tế trên toàn quốc để chuẩn bị cho các tình huống.

Bộ trưởng Long nhấn mạnh: "Chúng ta đang đặt trong tình trạng báo động rất cao, do đó đề nghị các địa phương phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, coi như địa phương đang trong dịch, để khi xảy ra không bối rối, bỡ ngỡ".

Cuộc họp trực tuyến chiều 7/5.

Để phòng, chống dịch hiệu quả trong các bệnh viện, Bộ trưởng đề nghị các bệnh viện phải chủ động tầm soát tất cả các đối tượng có nguy cơ như nhân viên y tế, nhưng khu vực có nguy cơ như Phòng Cấp cứu, Khu chạy thận nhân tạo… Với những nhân viên ở phòng khám và khu vực này trong các bệnh viện phải được xét nghiệm định kỳ.

Theo ông Long, nguy cơ dịch xâm nhập vào các bệnh viện tuyến trung ương cao hơn rất nhiều so với các địa phương, bởi đây là nơi tổng hợp tất cả các nguồn từ các tỉnh thành đổ về. Điển hình như: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sơ 2, Bệnh viện Bạch Mai… đều là tuyến cuối. Hiện Bộ Y tế đã có công điện về hạn chế người đến khám và người dân cần được truyền thông để khám, chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến dưới.

Về vấn đề để người nhà lưu lại các bệnh viện thăm nuôi bệnh nhân, nhất là những người vào thăm bệnh nhân là yếu tố nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện luôn phải chủ động bảo vệ các khu vực trọng yếu, như phòng khám, phòng cấp cứu…. Bộ cho phép các trường hợp bệnh nhân có bệnh mãn tính được cấp thuốc 3 tháng để hạn chế phải đến cơ sở y tế. Đây là biện pháp chuyên môn không mới và được đúc kết từ các đợt chống dịch trước.

“Các cơ sở y tế của Bộ sẽ do Bộ chịu trách nhiệm và các địa phương phải chịu trách nhiệm với các bệnh viện trong vấn đề này. Với các cơ sở y tế tư nhân dưới sự quản ý của Sở Y tế, nếu không thực hiện nghiêm theo quy định, yêu cầu ngay lập tức dừng hoạt động. Các Sở Y tế phải kiểm tra trên địa bàn có bao nhiêu cơ sở y tế tư nhân để rà soát cơ sở nào không thực hiện phòng, chống dịch”. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Về cách ly, Bộ Y tế quán triệt tinh thần phải có sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên. Những cơ sở nào đủ điều kiện theo quy định thì mới cho phép nhận người cách ly, không đủ điều kiện là cho dừng, "không được nhân nhượng, xuề xoà, dễ dãi".

Thời gian qua, chúng ta thực hiện đưa công dân về nước, với hơn 100.000 người, có những chuyến bay có tận 10 người dương tính, điều này có gây khó khăn cho địa phương, nhưng không thể vì thế mà biện luận cho việc quản lý cách ly, bàn giao cách ly…