Xử vụ án giết người ở Đồng Tâm: Ông Lê Đình Kình chống đối cảnh sát thế nào?

Video: Rùng rợn lời khai nhóm sát nhân do Lê Đình Kình cầm đầu giết hại 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm

Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo tội "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) khiến 3 chiến sỹ công an hy sinh.

Trong số 29 bị cáo có 25 bị cáo bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội "Giết người", gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung (đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm).

Còn các bị cáo Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 2, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Lê Đình Công tại cơ quan công an.

Giữ vai trò thực hành công tố và kiểm sát xét xử có 2 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội.

Tham gia tố tụng có 32 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong vụ án này. Trong đó có 15 luật sư do bị cáo, gia đình bị cáo mời; 18 luật sư còn lại do tòa án chỉ định bào chữa đối với những bị cáo bị VKS truy tố về tội "Giết người" (có mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình), thuộc diện phải có người bào chữa nhưng bị cáo không mời luật sư.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 11/2019, Quân chủng Phòng không Không quân có kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn nên đã có văn bản đề nghị Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Trước tình hình phức tạp tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, trong đó ngoài nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lực lượng tham gia xây dựng tường rào, còn bảo vệ trụ sở các cơ quan Nhà nước và tài sản, tính mạng người dân.

Biết việc này, nhóm chống đối gồm Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Quốc Tiến… đã mua lựu đạn và chuẩn bị vũ khí, công cụ để sẵn sàng tấn công lực lượng công an đến làm nhiệm vụ.

Lê Đình Công tuyên bố sẽ “giết 200 người” và yêu cầu cả phụ nữ cũng phải tham gia theo lệnh của Công. Toàn bộ vũ khí được Công yêu cầu tập trung tại nhà Lê Đình Kình để chống lại lực lượng chức năng.

Lê Đình Công giao nhiệm vụ cho Tiến và Duệ tìm mua 10 quả lựu đạn. Sau khi tìm hiểu, Tiến thông báo tiền mua lựu đạn khoảng 33 triệu đồng.

Cụ thể, theo lời khai của Lê Đình Công - con trai ông Lê Đình Kình trong bản tin VTV cho thấy, tháng 11/2019, Công đưa cho Nguyễn Quốc Tiến 33 triệu đồng để mua lựu đạn.

“Lúc đầu chúng tôi cũng ném đá, sau đó ném bom xăng. Các lực lượng chức năng kêu gọi chúng tôi đầu hàng, nhưng chúng tôi không đầu hàng mà vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng. Chúng tôi thấy hành vi của mình là sai trái”, Công nói.

Tang vật hung khí thu được trong vụ án.

Lời khai của Lê Đình Quang (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) cũng cho thấy, ông Kình có chỉ đạo mỗi người một việc, người thì đi mua xăng, người thì đi mua lựu đạn, mua dao.

Lê Đình Công là người đứng đầu và luôn sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng khi lực lượng chức năng về xã Đồng Tâm.

Ngày 5/1/2020, Nguyễn Quốc Tiến đưa cho một người 450.000 đồng để mua 20 lít xăng về làm "bom" xăng. Ngoài ra, một người khác là Bùi Văn Tiến cũng mua 20 lít xăng để tại nhà với mục đích tấn công lực lượng chức năng.

Sau khi mua được lựu đạn và chuẩn bị xong các loại vũ khí, Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Văn Tuyển tố chức quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải trên mạng xã hội tuyên bố đe dọa sẽ tấn công nếu công an đưa quân về Đồng Tâm.

Ngày 8/1/2020, thông tin về việc lực lượng công an tiến vào Đồng Tâm tiếp tục bị lộ. Nguyễn Văn Thắng (SN 1954, thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) thông báo cho Lê Đình Công rằng tối 8/1, lực lượng công an sẽ vào thôn Hoành. Do đó, các đối tượng đã có thời gian chuẩn bị vũ khí và nhiều đối tượng ngủ lại nhà của Lê Đình Kình để sẵn sàng chống đối.

Rạng sáng 9/1, khi lực lượng chức năng tiến vào thôn Hoành thì nhóm người đang ở nhà Lê Đình Kình đánh kẻng báo động, đồng thời bắn pháo hiệu, pháo hoa, ném bom xăng, gạch đá về phía lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Lực lượng công an đã sử dụng loa phát thanh kêu gọi chấm dứt ngay các hành vi vi phạm pháp luật và đầu thú nhưng không được.

Lúc này, Lê Đình Chức rút chốt một quả lựu đạn ném về phía công an. Cùng lúc này, những người khác đứng trên mái nhà Lê Đình Kình tiếp tục dùng bom xăng, gạch đá, pháo tấn công lực lượng công an.

Khi thuyết phục không thành công, tổ công tác gồm 3 chiến sĩ: Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân được chỉ đạo tiếp cận từ tầng 1 nhà Lê Đình Hợi để tiến sang tầng 2 nhà Lê Đình Chức khống chế các đối tượng.

Khi 3 chiến sĩ di chuyển từ cửa sổ tầng 2 nhà Lê Đình Hợi định tiếp cận mái nhà Chức thì bị các đối tượng dùng tuýp sắt có gắn phóng lợn để tấn công, đồng thời ném nhiều gạch đá khiến 3 chiến sĩ ngã từ trên cao xuống một hố sâu 4m nằm giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức và bị thương.

Thấy vậy, Lê Đình Chức và Lê Đình Doanh lấy một can xăng khoảng 5 lít đổ ra chậu. Rồi hai kẻ này đạp chậu xuống hố, châm lửa.

Mặc dù các chiến sĩ liên tục gọi đàm ra ngoài kêu cứu nhưng khi thấy lửa chuẩn bị tắt, bị can Chức tiếp tục nhiều lần đổ xăng xuống hố làm cho lửa bùng cháy lớn làm 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Các đối tượng tiếp tục chống đối dữ dội. Lực lượng chức năng sử dụng lựu đạn khói và chó nghiệp vụ để dần vây chặt vòng vây.

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân hy sinh ở Đồng Tâm.

Khi vòng vây khép chặt, các đối tượng chủ chốt còn lại tập trung ở nhà Lê Đình Kình. Lực lượng chức năng sử dụng lựu đạn khói ném vào nhà. Lê Đình Kình cầm một quả lựu đạn nói lớn: “Bây giờ xông vào nhà là tao ném lựu đạn cho chết hết”.

Sau nhiều lần thuyết phục không thành công, để tránh hy sinh cho lực lượng chức năng, các chiến sĩ bắn tiêu diệt Lê Đình Kình. Khi tử vong, Lê Đình Kình vẫn cầm lựu đạn trên tay.

Công an Hà Nội kết luận, tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp lời khai của những người liên quan, người chứng kiến và các tài liệu điều tra thu thập được.

Các bị can nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 cán bộ, chiến sĩ công an. Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.