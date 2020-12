Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định trước mắt ưu tiên công tác phòng, chống dịch, sau khi căn cứ đủ định lượng sẽ khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân 1440.

(VTC News) - Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh do ĐH Đông Đô cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra để phục vụ điều tra.