Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Hà Lan World Cup nữ 2023 trên kênh nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Hà Lan trong trận đấu cuối cùng trước khi chia tay World Cup 2023. Trận đấu Việt Nam vs Hà Lan diễn ra lúc 14h, trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội, On Football, TV360, HTV Thể thao, VTC3... Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Việt Nam vs Hà Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-2 Bồ Đào Nha

Đội tuyển nữ Việt Nam không có cơ hội vượt qua vòng bảng trong lân đầu tiên tham dự World Cup nữ. Điều này không bất ngờ, bởi thầy trò HLV Mai Đức Chung ở cùng bảng với những đối thủ rất mạnh. Sau 2 trận đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam chưa giành được điểm nào và chưa có bàn thắng.

Dù vậy, Huỳnh Như và đồng đội chưa hết mục tiêu ở World Cup nữ 2023. Thành tích không phải ưu tiên hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Thầy trò HLV Mai Đức Chung muốn được trải nghiệm và học hỏi nhiều nhất có thể.

Đội tuyển nữ Việt Nam còn 1 trận đấu ở World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam khó thắng, thậm chí không thể ghi bàn vào lưới Hà Lan. Đây là đội bóng đương kim á quân World Cup. Họ vượt trội về trình độ so với các cô gái của đội tuyển Việt Nam, đồng thời rất quyết tâm giành chiến thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra trận với tâm lí buông xuôi. Các học trò của HLV Mai Đức Chung cần thử thách bản thân, cống hiến một màn trình diễn tốt nhất có thể, chạm đến hoặc vượt qua giới hạn của chính mình để có thể rời giải mà không có gì phải nuối tiếc.

