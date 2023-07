HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam không thể sai đấu pháp như Philippines

(VTC News) -

"Tôi xin lỗi HLV Philippines nhưng đấu pháp mà ông đưa ra cho đội là không hợp lý. Đội tuyển Philippines so với Na Uy còn kém nhưng do nóng lòng tấn công nên dẫn đến thất bại như vậy. So với Philippines, năng lực của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này còn có phần khiêm tốn hơn", HLV Mai Đức Chung trả lời trong buổi họp báo trước đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan.

Theo nhà cầm quân 73 tuổi, Philippines hiện nay có nhiều cầu thủ cao to, trình độ chuyên môn tốt còn cầu thủ nữ Việt Nam thấp bé. Do đó, ông và các học trò càng phải chú trọng tới việc tuân thủ chiến thuật, cần xem thất bại của Philippines là bài học để không mắc sai lầm về đấu pháp khi đối đầu với Hà Lan.

HLV Mai Đức Chung phân tích: “Tùy vào diễn biến trên sân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp. Ai sẵn sàng, có thể lực tốt thì chúng tôi ưu tiên.

Đội tuyển nữ Việt Nam yếu hơn đối thủ. Chúng tôi phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn 5 thua thiên về tấn công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đội thi đấu bốc quá, mải tấn công nên dẫn đến sơ hở ở phòng ngự. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng Hà Lan sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Vậy nên, chúng ta cần phải chơi chắc chắn, chú trọng phòng ngự hơn nữa".

Dự kiến, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường World Cup. Ông cho rằng đây là điều bình thường bởi không ai có thể làm mãi một công việc. Ông Chung bày tỏ mong muốn rằng người thay thế mình sẽ tiếp tục đưa bóng đá nữ Việt Nam tiến lên, hướng tới việc tham dự nhiều kì World Cup nữ tiếp theo.

HLV Mai Đức Chung nói thêm: "Đội tuyển nữ Việt Nam biết rằng mình không còn cơ hội đi tiếp nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi. Đội đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu với Hà Lan. Tôi đã động viên toàn đội, rằng không chỉ thi đấu vì bản thân tôi mà hãy cố gắng vì người hâm mộ cả nước, vì những người Việt kiều đã từ nhiều nơi ở Australia, New Zealand cổ vũ cho đội nhà. Tôi mong các cầu thủ hãy cố gắng hết mình. Kết quả dù có thắng, có thua nhưng quan trọng các bạn giữ được tinh thần, khí thế của đội tuyển nữ Việt Nam”.

