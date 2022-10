Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Đài Loan trên kênh nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam khởi đầu hành trình ở bảng F vòng loại U17 châu Á 2023 với cuộc tiếp đón U17 Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Phú Thọ lúc 19h tối nay (5/10). Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Đài Loan được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình On Sports New - VTVCab, các nền tảng trực tuyến của VFF và Next Sports.

U17 Việt Nam nằm ở bảng F vòng loại U17 châu Á 2023 cùng các đối thủ U17 Đài Loan (Trung Quốc), U17 Nepal và U17 Thái Lan. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá cao các đối thủ cùng bảng, đồng thời mong chờ học trò sẽ có màn thể hiện tốt nhất để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

U17 Việt Nam có trận ra quân lúc 19h tối nay 5/10.

"Ở cấp độ trẻ, tôi nghĩ sức mạnh và năng lực 4 đội bảng F là U17 Việt Nam, U17 Thái Lan, U17 Nepal và U17 Đài Loan (Trung Quốc) là như nhau. Cơ hội vào vòng chung kết U17 châu Á 2023 chia đều cho tất cả. Với việc được đá trên sân nhà, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cống hiến để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Với từng đối thủ, chúng tôi sẽ có đấu pháp riêng. Không riêng gì Thái Lan mà với cả các đối thủ khác, chúng tôi cũng đều phải hướng đến kết quả tốt nhất", HLV đội U17 Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó, đánh giá về cơ hội cạnh tranh tại bảng F, HLV Tsai Wen-yi của U17 Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng đội bóng của ông chịu thiệt thòi khi không được thi đấu quốc tế nhiều, dẫn đến cầu thủ non kinh nghiệm và thiếu cọ xát.

"Đây là bảng đấu mạnh khi có sự hiện diện của U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết 100% khả năng để giành vé đi tiếp vào VCK. Khó khăn của chúng tôi là việc không được thi đấu quốc tế nhiều, các cầu thủ còn rất trẻ, hơi thiếu kinh nghiệm và cọ xát.

Chúng tôi sẽ cố gắng từng năm, đặt mục tiêu từng giải. Tôi tự tin vào khả năng cạnh tranh với các đội khác. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra", HLV Tsai Wen-yi nói.