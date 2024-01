Xe tải cố tình tông ngã xe máy: Nạn nhân 'kêu cứu' vì bị tạm giữ xe suốt 3 tuần

(VTC News) -

Truy tìm tài xế ô tô tải cố tình tông ngã xe máy trên phố Hà Nội rồi bỏ chạy.

Ngày 9/1, trả lời PV VTC News, đại diện Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ xe tải chèn ngã xe máy trên đường Nguyễn Xiển vào ngày 16/12/2023.

Sau khi rà soát camera, đơn vị xác định xe tải có biển số 21, nhưng chưa thể xác minh cụ thể. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát camera các hộ dân xung quanh, nhằm tìm ra chính xác biển số xe.

“Sau va chạm, tài xế xe tải bỏ chạy, biển xe mờ khiến chúng tôi gặp khó khăn”, đại diện Công an huyện Thanh Trì nói. Về việc giữ xe máy của tài xế xe ôm công nghệ nhiều ngày, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra. Sau khi xác minh, Công an huyện Thanh Trì sẽ gọi người này lên để làm việc.

“Chúng tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho người dân, trả lại xe máy để họ làm việc, chứ không phải gây khó khăn”, vị đại diện Công an huyện nói.

Ô tô tải cố tình chèn ngã xe ôm công nghệ đang chở hành khách. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, tài xế công nghệ Hoàng Mạnh Hiếu (25 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) có đơn gửi Công an huyện Thanh Trì về việc xe máy bị tạm giữ hơn 3 tuần sau va chạm giao thông.

Anh Hiếu cho biết, khoảng 10h50 ngày 16/12/2023, anh lái xe máy BKS 21B2-124.40 chở theo chị T.H.N. (22 tuổi) đi trên đường Nguyễn Xiển, chiều từ Khuất Duy Tiến hướng Linh Đàm.

Khi xe đến số nhà 262 đường Nguyễn Xiển, anh Hiếu cãi nhau với một tài xế lái xe tải thùng kín, màu trắng, dạng khoảng 1,25 tấn, không rõ biển kiểm soát. Khi đến số nhà 280 đường Nguyễn Xiển, tài xế xe tải bất ngờ đánh lái sang bên trái, chèn ngã xe máy khiến khiến anh Hiếu và chị N. ngã ra đường. Tài xế xe tải sau đó lái xe bỏ chạy.

Tài xế công nghệ cho biết sau 3 tuần từ khi vụ việc xảy ra, xe máy của anh vẫn bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Người này cho hay, sáng 9/1, anh đến trụ sở Công an huyện Thanh Trì nhưng không được tiếp đón, đành lên mạng xã hội "kêu cứu".

"Tất cả đều trông vào tiền chạy xe dịch vụ công nghệ hàng ngày nhưng 3 tuần nay tôi không thể làm việc vì mất phương tiện lao động kiếm sống”, anh Hiếu nói.

Theo Thông tư số 63/2020 của Bộ Công an, thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ không quá 7 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh thì cán bộ cảnh sát giao thông phải báo cáo đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền bằng văn bản để ra quyết định, thời hạn kéo dài tối đa không quá 23 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ. Nếu vụ tai nạn giao thông có nhiều tình tiết phức tạp mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền giải quyết vụ tai nạn giao thông phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn tạm giữ. Thời hạn gia hạn không quá 30 ngày.