Xe khách tông ô tô 16 chỗ ở Đồng Nai: Sức khoẻ 4 nạn nhân giờ ra sao?

(VTC News) -

Xe khách và ô tô 16 chỗ tông nhau, 4 người chết.

Chiều 30/9, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai cho biết, trong số 4 nạn nhân nhập viện sau vụ tai nạn giữa xe khách và ô tô 16 chỗ trên quốc lộ 20, thì 2 người tiên lượng dè dặt.

P.T.M (SN 1978) đang hồi sức tại khoa cấp cứu, thở máy, vận mạch, truyền máu và dịch. CT scanner toàn thân lúc 12h xuất huyết não bán cầu phải đẩy lệch đường giữa, dập tủy vùng chẩm, tràn máu màng phổi trái lượng trung bình, phù nề toàn bộ ruột non.

G.T.B (SN 1959) đang được truyền máu, thở máy. Chẩn đoán sau mổ, nạn nhân sốc giảm thể tích, hậu phẫu cố định ngoài 1/3 giữa xương đùi trái, hậu phẫu dẫn lưu màng phổi trái, đa chấn thương, dập phổi 2 bên nặng, gãy đa cung sườn trái 3-11, vỡ gan, vỡ lách, toan chuyển hoá nặng, suy thận cấp, đái tháo đường type 2.

"Cả 2 trường hợp này đều tiên lượng rất dè dặt", ông Tuấn cho hay.

4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai.

Hai nạn nhân còn lại thương tích nhẹ hơn. Trong đó, nạn nhân L.C.T (SN 1993) đã được xử trí dẫn lưu tràn khí tại giường, truyền máu. Chẩn đoán sau mổ: Hậu phẫu mở bụng cắt lách, cầm máu, đặt dẫn lưu hố lách, dẫn lưu màng phổi trái, đa chấn thương.

Nạn nhân cuối là B.T.T.H (SN 2005, là con gái của nạn nhân P.T.M) nhập viện với tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn, tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân trái.

"Nạn nhân đã được xử trí khâu vết thương. Cả 2 trường hợp L.C.T và B.T.T.H đều tiên lượng khả quan", ông Tuấn nói.

Vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô 16 chỗ xảy ra vào khoảng 2h40 ngày 30/9 tại xã Phú Vinh (huyện Định Quán, Đồng Nai). Thời điểm trên, tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) lái xe khách giường nằm 52 chỗ của nhà xe Thành Bưởi chạy trên quốc lộ 20 (hướng từ TP.HCM đi Lâm Đồng).

Khi qua địa bàn xã Phú Vinh (huyện Định Quán, Đồng Nai), xe Thành Bưởi vượt trái nhưng không thành. Màn vượt ẩu khiến xe khách Thành Bưởi tông vào đuôi chiếc xe tải đang đi cùng chiều phía trước rồi mất lái lao sang trái, đâm vào xe khách 16 chỗ (trên xe có 9 người) chạy chiều ngược lại.

Cú tông trực diện khiến 4 người trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, 5 người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: tài xế xe 16 chỗ Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Xuân Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Liên (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tính (tài xế xe khách Thành Bưởi) để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xe khách Thành Bưởi sau khi va chạm với xe 16 chỗ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng/người.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người. Huyện ủy và Ban An toàn giao thông huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu/người và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người.