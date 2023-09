Đồng Nai hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Định Quán

(VTC News) -

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Định Quán khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Trưa 30/9, trả lời VTC News, ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, Sở đã có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người chết tại chỗ.

"Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng/người. 4 nạn nhân tử vong gồm tài xế xe 16 chỗ và 3 hành khách trên xe 16 chỗ", ông Bình nói.

Liên quan đến vụ tai nạn, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người. Huyện ủy và Ban An toàn giao thông huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu/người và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, lúc 2h40 cùng ngày, Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) lái xe khách giường nằm 52 chỗ của nhà xe Thành Bưởi chạy trên quốc lộ 20 (hướng từ TP.HCM đi Lâm Đồng).

Khi qua địa bàn xã Phú Vinh (huyện Định Quán, Đồng Nai), xe Thành Bưởi vượt trái nhưng không thành. Màn vượt ẩu khiến xe khách Thành Bưởi tông vào đuôi chiếc xe tải đang đi cùng chiều phía trước rồi mất lái lao sang trái, đâm vào xe khách 16 chỗ (trên xe có 9 người) chạy chiều ngược lại.

Cú tông trực diện khiến 4 người trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, 5 người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Đến 8h, tài xế xe khách Thành Bưởi đã đến cơ quan công an huyện Định Quán đầu thú.