Xe dưới 9 chỗ có được tự động gia hạn đăng kiểm?

Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải thì chu kỳ đầu tiên sẽ miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng.

Thời gian sản xuất đến 7 năm: Chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng

Thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm (trước đây là 12 năm): Chu kỳ giữ nguyên 12 tháng.

Thời gian sản xuất trên 20 năm, chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng.

Điều này khiến nhiều nhiều chủ phương tiện thắc mắc là xe của họ mới đăng kiểm lần đầu thì có được tự động gia hạn đăng kiểm không khi tem đăng kiểm theo thời hạn cũ vẫn còn hiệu lực?

Anh Thanh Hải ở Cầu Giấy, Hà Nội đặt câu hỏi: "Nhà tôi có ô tô 5 chỗ không kinh doanh vận tải, đăng kiểm lần đầu tháng 1/2020, theo quy định cũ tháng 7/2023 phải đăng kiểm (chu kỳ đăng kiểm lần đầu 30 tháng). Vậy xe tôi có được áp dụng theo quy định mới là 36 tháng không hay vẫn theo quy định cũ?".

Trả lời VTC News về những nội dung trên, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, chính sách tăng thời hạn đăng kiểm nêu trong thông tư 2/2023 chỉ bắt đầu áp dụng cho các phương tiện lần đăng kiểm mới.

Từ ngày 23/3, ô tô mới dưới 9 chỗ ngồi sẽ được miễn đăng kiểm lần đầu và kéo dài từ 30 lên 36 tháng. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

“Trường hợp xe đã đăng kiểm trước thời điểm thông tư mới ban hành thì phải chấp nhận thời hạn đăng kiểm cũ ghi trên tem kiểm định, không được “hồi tố”. Chẳng hạn ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải đã đăng kiểm lần đầu từ ngày 21/3 đổ về trước thì thời hạn đăng kiểm vẫn phải tính theo quy định tại Thông tư 16 và theo thực tế thời gian ghi trên tem đăng kiểm. Nhóm xe này không được tự động cộng thêm 6 tháng vào thời hạn kiểm định sau khi thông tư mới ban hành. Chỉ khi họ đi đăng kiểm lần tiếp theo, thời hạn mới mới chính thức được áp dụng", ông An nói.

Ông An cũng cho biết thêm, với quy định miễn đăng kiểm ô tô mới, ngoài việc không phải đưa phương tiện đến kiểm tra, chủ xe hoặc người được ủy quyền cần mang các giấy tờ theo quy định và cung cấp bản cà số khung, số máy để trung tâm đăng kiểm dán vào hồ sơ phương tiện.

“Trước đây, việc tiến hành kiểm tra trực tiếp. Nhưng do hiện đã được miễn kiểm định lần đầu, mọi dữ liệu sẽ được lấy trên cơ sở dữ liệu về xe SXLR, nhập khẩu để kiểm định. Trên giấy chứng nhận kiểm định được cấp, ở vị trí in ảnh cũng sẽ được ghi là xe được miễn kiểm định lần đầu”, ông An nói.

Thông tin với VTC News, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, thời gian qua, trong quá trình triển khai áp dụng thông tư 16, một số quy định đã bộc lộ bất cập như: Yêu cầu kiểm định đối với phương tiện mới, chu kỳ kiểm định chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt đối với phương tiện cá nhân (xe không kinh doanh vận tải)…Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã rà soát, nghiên cứu và đề xuất Chính phủ cho phép khẩn trương sửa đổi thông tư 16 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án sửa đổi Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (theo trình tự, thủ tục rút gọn). Trong đó tách bạch công tác quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của lĩnh vực đăng kiểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý trong lĩnh vực đăng kiểm gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

“Mục tiêu hướng tới là nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí của xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và cạnh tranh lành mạnh của các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng kiểm”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm, các cơ quan đơn vị đang ưu tiên nghiên cứu một số nội dung như: Cho phép các trung đăng kiểm của lực lượng công an, quân đội và các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô đáp ứng quy định được phép hoạt động kiểm định xe ô tô; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ đăng kiểm...

