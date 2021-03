‘Xe điên’ náo loạn ở Long An, người đi đường khiếp vía

(VTC News) -

Khoảng 15h ngày 10/3, tại khu vực nội ô TP Tân An (Long An), lực lượng CSGT, Công an tỉnh Long An phát hiện ô tô 4 chỗ màu trắng, BKS: 51G-572.96 di chuyển hướng từ Tân An đi TP.HCM lạng lách, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thanh niên nghi ngáo đá lái xe náo loạn TP Tân An.

Nam thanh niên bị công an khống chế.

Nam thanh niên điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga bỏ chạy. Lực lượng CSGT huy động ô tô truy đuổi. Người này lái ô tô chạy tốc độ cao, liên tục luồn lách qua 2 chiếc xe của CSGT, sẵn sàng đâm, húc khi bị ngăn cản khiến nhiều người đi đường khiếp vía.

Sau 30 phút đánh võng qua nhiều tuyến đường, ô tô vi phạm bị một xe chở nước khóa đầu, chặn lại tại khu vực Công viên Tượng đài, Phường 5, TP Tân An.

Chiếc xe của đối tượng bị công an khoá chặt.

Lực lượng CSGT cùng người dân địa phương tổ chức vây bắt nam thanh niên (khoảng gần 30 tuổi) điều khiển ô tô vi phạm. Tuy nhiên người này khoá trái cửa xe, cố thủ bên trong.

Sau khoảng 20 phút thuyết phục bất thành, người dân dùng gạch, đá đập kính ô tô. Lúc này, nam thanh niên mới mở cửa xe, có biểu hiện ngáo đá, cầm trên tay 1 con dao nhọn liên tục thách thức lực lượng công an, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị công an khống chế đưa về trụ sở xử lý.