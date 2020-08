Khởi tố tài xế 'xe điên' tông chết nữ công an ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ ‘xe điên’ tông chết nữ công an ở Hải Phòng, tối 30/8, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (SN 1998, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, khoản 2 – Bộ Luật hình sự.

Nguồn tin của PV VTC News cho biết, chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng từ chối trả lời báo chí về việc cơ quan CSĐT có áp dụng biện pháp ngăn chặn là bắt tạm giam tài xế để điều tra về hành vi vi phạm, gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên hay không.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 0h ngày 19/8, tại khu vực trước cửa số nhà 32, phố Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, lái xe Phạm Quang Linh (1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, Hồng Bàng) lái xe ô tô BKS 15A-356.69 chạy từ hướng chợ Sắt về cầu Lạc Long, xảy ra va chạm với chị N.T.T (SN 1990, trú tại Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, Hồng Bàng) khiến chị T. thiệt mạng tại chỗ. Chị T. là cán bộ Công an phường Minh Khai.

Sau đó, Linh tiếp tục cho xe đâm vào xe ô tô Ford bán tải, BKS 15C-285.40, làm xe này đâm vào xe ô tô KIA, BKS 15A-007.98, và xe KIA đâm tiếp vào xe taxi Toyota BKS 15A-513.38.

Vụ va chạm liên hoàn khiến một nam thanh niên trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Hồng Bàng triển khai lực lượng tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh vụ việc.

Công an quận Hồng Bàng kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy đối với lái xe Phạm Quang Linh, kết quả ban đầu cho thấy nồng độ cồn 0,593mg/l, âm tính với ma túy.