Xe đầu kéo lao xuống ruộng, xi măng đè bẹp cabin, lái xe thiệt mạng

Khoảng 3h ngày 8/11, trên Quốc lộ 46 đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An), một vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 1 người thiệt mạng.

Anh Nguyễn Hữu Quang (35 tuổi, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) điều khiển xe đầu kéo BKS 37C - 136.22 kéo theo rơ-moóc BKS 37R - 008.21 chở xi măng từ tỉnh Thanh Hóa về huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: ATGT)

Khi đi đến địa phận xóm 1, xã Nam Giang (Nam Đàn), xe gặp tình huống bất ngờ, tài xế phanh gấp. Xe tải lao xuống ruộng khiến hàng chục tấn xi măng ở phía sau rơ-moóc theo quán tính lao về phía trước đè bẹp cabin, khiến tài xế mắc kẹt phía trong.

Nhận tin báo, Công an Nghệ An đã huy động lực lượng đến hiện trường bốc dỡ xi măng, cẩu cabin lên để giải cứu tài xế. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên tài xế không qua khỏi.