Xe buýt Hà Nội sụt giảm doanh thu bán vé gần 200 tỷ đồng vì COVID-19

Ông Nguyễn Thanh Nam – Tổng Giám đốc Transerco cho biết, các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xuất hiện diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội. Tổng Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành giữ ổn định được tình hình chung trong bối cảnh nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh phải cắt giảm hoặc tạm dừng và gặp rất nhiều khó khăn.

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu như xe buýt, bến xe, điểm đỗ xe, vận tải kinh doanh du lịch, hợp đồng… tiếp tục sụt giảm, thậm chí hoạt động du lịch, xe buýt 2 tầng dừng hoạt động. Sản lượng vé lượt xe buýt giảm gần 60% so với kế hoạch trong hồ sơ thầu, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng chuyến lượt cắt giảm 15% từ ngày 8/6; doanh thu bán vé giảm gần 200 tỷ đồng. Một số lĩnh vực khác giảm 20- 30% so với kế hoạch.

Khách đi xe buýt xe lượt Hà Nội giảm 60% so với kế hoạch đấu thầu

Trên lĩnh vực chủ công là vận tải hành khách (VTHKCC) bằng xe buýt, ông Nam cho biết, đơn vị đã tham gia đấu thầu, đưa vào khai thác thêm 7 tuyến buýt với 75 phương tiện mới. Rà soát, đề xuất điều chỉnh biểu đồ hoạt động 9/20 tuyến nhằm tăng kết nối giữa các tuyến ngoại thành, nội thành, hợp lý hóa năng lực phục vụ giờ thấp điểm, giờ cao điểm và tăng năng suất phương tiện. Điều chỉnh lộ trình được 4/11 tuyến còn bất cập nhằm giảm ùn ắc giao thông, mở rộng vùng phục vụ và tăng kết nối mạng lưới; Đề xuất khắc phục các bất cập về hạ tầng về điểm đầu cuối và hạ tầng điểm dừng đỗ trên tuyến, đã xử lý 33/76 điểm dừng đỗ. Phối hợp xây dựng biểu đồ, tần suất hoạt động theo chỉ đạo của thành phố khi có phát sinh do dịch bệnh COVID-19 xây dựng phương án kết nối, trung chuyển, giải tỏa hành khách giờ cao điểm khi tuyến đường sắt 2A đi vào vận hành.

Đối với các tuyến kinh doanh không trợ giá gồm xe buýt sân bay và xe buýt Citytour tiếp tục có sản lượng và doanh thu giảm sâu so với kế hoạch, sản lượng chuyến lượt phải cắt giảm 35-50%, sản lượng hành khách sụt giảm 60-70% so với thời điểm bình thường, thậm chí sụt giảm so với cả cùng kỳ năm 2020. Tuyến xe buýt 2 tầng Citytour đã tạm dừng hoạt động từ ngày 4/5/2020.

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, lãnh đạo Transerco cho biết, đơn vị đã đề xuất liên ngành và thành phố điều chỉnh doanh thu đặt hàng đấu thầu năm 2021 do các yếu tố khách quan. Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển xe buýt các năm tiếp theo. Chuẩn bị sẵn sàng tham gia đấu thầu mở mới các tuyến buýt trong năm 2021 và các tuyến buýt sử dụng năng lượng sạch như CNG với mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo trên địa bàn thành phố.