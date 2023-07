Xả súng ở New Zealand chấn động 2 đội tuyển đá khai mạc World Cup nữ

(VTC News) -

Đội tuyển Na Uy đóng quân tại khách sạn M Social, chỉ cách hiện trường vụ xả súng 400 mét. Ngay khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Auckland đã điều động lực lượng đến hiện trường. Tiếng trực thăng của cảnh sát đã đánh thức các cầu thủ Na Uy.

"Mọi người thức giấc khi chiếc trực thăng bay lượn bên ngoài cửa sổ khách sạn và một lượng lớn xe cấp cứu đến", đội trưởng Maren Mjelde của đội tuyển Na Uy cho biết.

"Ban đầu chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tivi và phương tiện truyền thông địa phương cập nhật tin tức. Chúng tôi cảm thấy an toàn trong suốt quá trình vụ việc xảy ra. FIFA có hệ thống an ninh tốt ở khách sạn và đội tuyển cũng có nhân viên an ninh riêng".

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng.

Vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm tại Auckland. Cảnh sát xác nhận có 3 người thiệt mạng, trong đó bao gồm cả hung thủ. Kẻ xả súng từng bị kết tội cố ý gây thương tích, tấn công phụ nữ hồi tháng 3 và đang trong thời gian chịu án quản thúc tại gia.

Các cầu thủ New Zealand vẫn giữ bình tĩnh trước vụ việc và chuẩn bị bình thường cho trận khai mạc World Cup 2023 chiều nay.

Liên đoàn bóng đá New Zealand thông báo: "Chúng tôi bị sốc trước vụ việc ở Trung tâm thành phố Auckland. Chúng tôi xác nhận các thành viên đội bóng vẫn an toàn và không đưa ra bình luận nào trong khi thông tin chi tiết đang được cập nhật. Hãy tham khảo thông tin từ cảnh sát. Công tác chuẩn bị cho trận đấu vẫn được tiến hành".

Trận đấu giữa đội tuyển New Zealand và Na Uy sẽ diễn ra lúc 14h (giờ Việt Nam) hôm nay 20/7, trên sân vận động Eden Park.

Văn Hải