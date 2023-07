World Cup nữ 2023 khai mạc hôm nay: Đội tuyển Việt Nam ra mắt bằng kỷ lục

(VTC News) -

World Cup nữ 2023 khai mạc hôm nay (20/7). Giải đấu diễn ra tại Australia và New Zealand. Trận khai mạc là cuộc đối đầu giữa New Zealand và Na Uy diễn ra trên sân vận động Eden Park (thành phố Auckland, New Zealand). Đây cũng là nơi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận đầu tiên vào ngày 22/7, gặp đội tuyển Mỹ.

Sân Eden Park là sân vận động quốc gia của New Zealand, được xây dựng từ năm 1900. Sân Eden Park phục vụ môn bóng bầu dục và cricket - những môn thể thao được ưa chuộng nhất ở New Zealand. SVĐ này có sức chứa khoảng 50 nghìn khán giả. Khán đài bao quanh sân đều có ghế ngồi, trong đó 2 khán đài chính có mái che.

Đội tuyển nữ Việt Nam lân đầu tham dự World Cup.

Từ năm 2011, sân Eden Park mới được đưa vào sử dụng ở các trận đấu bóng đá của các CLB chuyên nghiệp.

World Cup nữ 2023 là giải đấu có mức tiền thưởng của FIFA cao nhất lịch sử bóng đá nữ. Đội vô địch nhận được tới 10,5 triệu USD. Chỉ cần đặt chân tới vòng bảng, tổng tiền thưởng và hỗ trợ của FIFA cho đội tuyển Việt Nam lên tới hơn 4 triệu USD.

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 diễn ra trên 10 sân vận động (6 sân ở Australia và 4 sân ở New Zealand). Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân Eden Park (Auckland), Waikato (Hamilton) và Forsyth Barr (Dunedin).

Linh vật của World Cup nữ 2023 có tên Tazuni, mang hình tượng loài chim cánh cụt đặc hữu của Australia và New Zealand.

World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải đấu. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận HLV Mai Đức Chung lập kỷ lục là HLV lớn tuổi nhất dẫn dắt đội tuyển tham dự World Cup (tính cả phiên bản nam và nữ).

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ rất mạnh. Đội tuyển Mỹ là đương kim vô địch World Cup, đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Hà Lan là đương kim á quân giải đấu trong khi Bồ Đào Nha dù lần đầu tiên dự World Cup nữ nhưng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA vẫn cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam.

