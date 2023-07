World Cup nữ 2023: Đội tuyển Philippines có cơ hội vượt qua vòng bảng

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Philippines lần đầu tiên giành chiến thắng ở World Cup khi đánh bại New Zealand với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Sarina Bolden. 3 điểm trước New Zealand giúp đại diện Đông Nam Á mở toang cánh cửa vào vòng loại trực tiếp.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Thụy Sỹ đứng đầu bảng với 4 điểm. Đội tuyển New Zealand có cùng 3 điểm như Philippines nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua. Đội tuyển Na Uy xếp cuối với 1 điểm.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển Philippines sẽ gặp Na Uy, trong khi New Zealand chạm trán Thụy Sỹ. Lúc này, tại bảng A, chưa đội bóng nào chắc suất đi tiếp.

Chiến thắng lịch sử của đội tuyển New Zealand.

Đội tuyển Philippines sẽ đi tiếp nếu thắng Na Uy, bất luận kết quả trận đấu còn lại ra sao. Trên lý thuyết, điều này rất khó xảy ra khi sự chênh lệch giữa 2 đội bóng rất lớn. Tuy nhiên, sau những bất ngờ mà người hâm mộ được chứng kiến ở World Cup nữ 2023, người hâm mộ Philippines có nhiều hi vọng.

Trong trường hợp Philippines hòa Na Uy, họ sẽ có 4 điểm và hiệu số -1. Philippines sẽ đi tiếp nếu Thụy Sỹ thắng New Zealand, hoặc New Zealand thắng Thụy Sỹ cách biệt trên 3 bàn. Nếu New Zealand thắng Thụy Sỹ cách biệt 3 bàn thì các chỉ số phụ giữa Thụy Sỹ và Philippines sẽ được đem ra so sánh, lần lượt là tổng số bàn thắng, kết quả đối đầu.

Đội tuyển Philippines có cơ hội vào vòng loại trực tiếp.

Trong trường hợp Philippines thua Na Uy, đội bóng Đông Nam Á (3 điểm) chắc chắn bị loại. Khi đó, bất kể trận đấu giữa Na Uy và New Zealand ra sao, một trong 2 đội bóng này sẽ có được nhiều hơn 3 điểm.

Nếu vượt qua vòng bảng, đội tuyển Philippines sẽ trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này ở World Cup nữ.

Văn Hải