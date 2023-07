Đội tuyển nữ Philippines gây sốc, đánh bại chủ nhà World Cup nữ 2023

(VTC News) -

Sau khi ăn mừng hụt vì bàn thắng bị hủy ở trận đấu với Thụy Sỹ, đội tuyển nữ Philippines cuối cùng cũng thiết lập cột mốc lịch sử trong lần thứ hai ra sân tại World Cup. Nhà vô địch Đông Nam Á không chỉ ghi bàn mà còn đánh bại New Zealand - đội đồng chủ nhà của giải đấu.

Thể hình và thể lực không tồi giúp các cầu thủ nữ Philippines liên tục áp sát, tranh cướp bóng khắp mặt sân. New Zealand dồn ép nhưng bế tắc trước hệ thống phòng ngự dày đặc của đối thủ. Cặp tiền đạo Jacqui Hand và Hannah Wilkinson bị kèm chặt.

Đội tuyển nữ Philippines ghi bàn đầu tiên ở World Cup.

Bất ngờ xảy ra ở phút 24 khi Sarina Bolden đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Philippines ở đấu trường World Cup.

Đội chủ nhà ngay lập tức dồn đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ không tìm ra được cách xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đội tuyển nữ Philippines trong hiệp một.

Sức tấn công của New Zealand tăng lên sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Tuy nhiên, khả năng xử lý ở nhịp cuối cùng của đội chủ nhà không tốt. Không chỉ vậy, đội tuyển nữ New Zealand cũng không gặp may.

Đội tuyển nữ Philippines gây sốc ở World Cup nữ 2023.

Phút 68, Wilkinson kiến tạo cho Hand dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới Philippines. Tuy nhiên, VAR và công nghệ của FIFA bắt lỗi việt vị rất khó phát hiện bằng mắt thường của cầu thủ New Zealand. Bàn thắng bị hủy.

Các cầu thủ New Zealand tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, càng về cuối trận, đội chủ nhà càng tỏ rõ sự mất bình tĩnh. Họ vội vàng trong các pha xử lý, dẫn đến nhiều đường chuyền ẩu. Thể lực đi xuống cũng khiến đội tuyển New Zealand gặp khó.

Phòng ngự tốt, thủ môn xuất sắc, đội tuyển nữ Philippines bảo vệ thành công tỉ số 1-0. Đội bóng Đông Nam Á tạo nên cột mốc lịch sử, lần đầu tiên họ thắng ở đấu trường World Cup.

