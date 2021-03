WHO: Phải mất vài năm tìm ra nguồn gốc của COVID-19

(VTC News) -

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra (nguồn gốc dịch bệnh) trong vài năm tới. Chúng tôi có thể nắm giữ dữ liệu thực sự quan trọng về nguồn gốc và cách đại dịch xuất hiện", ông Peter Daszak, thành viên chính thuộc nhóm điều tra COVID-19 của WHO, cho biết.

Ông Peter Daszak, thành viên chính thuộc nhóm điều tra COVID-19 của WHO. (Ảnh: Kyodo)

Theo ông Peter Daszak, nghiên cứu khoa học tổng hợp có thể xác định được cách thức động vật mang COVID-19 lây nhiễm cho những người bệnh đầu tiên ở Vũ Hán vào tháng 12/2020. Ông cho biết nhiều khả năng việc buôn bán động vật hoang dã ở Trung Quốc là nguyên nhân ban đầu gây ra dịch COVID-19 ở Vũ Hán. Đây là giả thuyết “được cả WHO và Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ nhất”.

Tuần tới, ông Daszak cùng các nhà nghiên cứu khác dự định công bố một báo cáo về những kết luận ban đầu trong việc nghiên cứu nguồn gốc COVID-19.

Thông thường, phải mất nhiều năm để xác định chính xác ổ dịch của động vật, do vậy việc tìm ra chính xác nguồn gốc của đại dịch cũng mất thời gian.

Marion Koopmans, một thành viên khác trong nhóm điều tra của WHO, cho biết nhóm đã đến thăm ba phòng thí nghiệm gần chợ Huanan nhất ở Vũ Hán, Huanan là nơi phát hiện ra những người mắc COVID-19 đầu tiên.

“Chúng tôi kết luận rằng rất khó xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm”, cô Koopmans nói.

Cô Koopmans cho biết thêm vẫn chưa rõ virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan qua bao bì hải sản đông lạnh hay không.

Việc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc do WHO dẫn đầu đã bị trì hoãn trong nhiều tháng do Trung Quốc hoãn cấp thị thực nhập cảnh cho nhóm chuyên gia nước ngoài.