WHO: 1/3 phụ nữ trên thế giới bị bạo hành

(VTC News) -

Kết quả báo cáo dựa trên dữ liệu trong nghiên cứu lớn nhất từ ​​trước đến nay của WHO về tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ.

"Khoảng 736 triệu phụ nữ bị bạo hành về thể xác hoặc tình dục bởi bạn tình hoặc bạo lực tình dục từ một người không phải là bạn tình - một con số hầu như không thay đổi trong thập kỷ qua", tuyên bố của WHO cho biết thêm.

Một người phụ nữ đặt nến lên bia mộ giả, tưởng niệm các nạn nhân nữ bị giết hại trong cuộc diễu hành nhân ngày Quốc tế Phụ nữ hôm 8/3 tại Thành phố Mexico, Mexico. (Ảnh: CNN)

Bạo lực bởi bạn tình (IPV) là hình thức phổ biến nhất mà phụ nữ gặp phải, với khoảng 641 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn cầu. Tổ chức cho biết phụ nữ trẻ đặc biệt có nguy cơ bị bạo hành cao hơn. Cứ bốn phụ nữ từ 15 - 24 tuổi thì một người là nạn nhân bị bạo hành bởi bạn tình khi bước qua tuổi đôi mươi.

“Thật đáng lo ngại khi tình trạng bạo lực tràn lan của đàn ông đối với phụ nữ không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, đặc biệt đối với những người phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 24, đây cũng có thể là những bà mẹ trẻ. Và đó mới chỉ là thực trạng trước khi mọi người ở tại nhà vì dịch bệnh”, Giám đốc điều hành UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka cho biết.

Bà nói thêm: “Mỗi chính phủ nên thực hiện những biện pháp mạnh mẽ, chủ động để giải quyết vấn đề và thu hút phụ nữ tham gia vào các hoạt động này”.

Địa vị và của cải là những yếu tố mang tính quyết định. Báo cáo cho thấy khoảng 37% phụ nữ sinh sống tại các nước nghèo đã từng bị bạo lực về thể xác hoặc tình dục với bạn tình trong suốt cuộc đời của mình. Thậm chí ở một số quốc gia, tỷ lệ này là một trên hai.

Các khu vực có trụ sở của WHO như châu Úc, Nam Á và châu Phi cận Sahara có tỷ lệ bạo lực bởi bạn tình cao nhất. Trong khi đó, châu Âu có tỷ lệ thấp nhất, theo báo cáo của WHO.

Hàng rào bảo vệ bảo tàng Bellas Artes trước cuộc biểu tình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Thành phố Mexico, Mexico. (Ảnh: CNN)

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, cho biết: “Bạo lực đối với phụ nữ là vấn đề phổ biến ở mọi quốc gia và mọi nền văn hóa, gây tổn hại cho hàng triệu phụ nữ và gia đình của họ, và vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch COVID-19”.

“Không thể ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ bằng vaccine”, ông nói thêm. "Chúng ta chỉ có thể chống lại nó bằng những nỗ lực sâu sắc và bền vững của các chính phủ, cộng đồng và từng cá nhân. Điều này nhằm thay đổi thái độ tiêu cực, cải thiện khả năng tiếp cận các cơ hội và dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau".

Báo cáo mới của WHO dựa trên dữ liệu thu thập từ năm 2000 đến năm 2018, do đó không phản ánh mức độ thiệt hại của đại dịch đối với phụ nữ. Liên hợp quốc trước đây đã nói rằng bạo lực gia đình trong thời gian phong tỏa do COVID-19 là một "đại dịch đen tối".

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua, các cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng đã được tổ chức trên khắp thế giới. Gần 20.000 phụ nữ đã tập hợp tại thành phố Mexico trong các cuộc biểu tình về nữ quyền. Bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề nhức nhối đang diễn ra tại quốc gia này, nơi có ít nhất 969 phụ nữ đã bị giết hại vào năm 2020.

Theo Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Dân sự Mexico, biểu tình hôm thứ Hai sau đó đã trở thành các cuộc bạo lực, với 62 cảnh sát và 19 dân thường bị thương trong tình trạng bất ổn này.

Theo Reuters, hàng nghìn phụ nữ cũng tham gia các cuộc biểu tình trong ngày Quốc tế Phụ nữ trên khắp Tây Ban Nha. Trong khi đó, hàng trăm người ở Australia biểu tình bên ngoài các tòa nhà chính phủ khi vụ bê bối chính trị quốc gia về việc đối xử với phụ nữ trong đời sống cộng đồng ngày càng gia tăng.