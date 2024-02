Vượt Maldives, Hội An vào top đầu các điểm đến trăng mật 2024

(VTC News) -

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, bảng xếp hạng của Tripadvisor dựa trên ý kiến đánh giá của khách du lịch trong 12 tháng qua.

Trong danh sách 25 điểm đến tuyệt vời nhất cho kỳ nghỉ trăng mật, Bali (Indonesia) đứng đầu bảng nhờ bãi biển dài với làn cát trắng mịn cùng những cảnh sắc đẹp.

Xếp vị trí thứ 2 Hội An - tự hào là đại diện duy nhất của Việt Nam; Maldives đứng vị trí thứ 3, kế tiếp lần lượt là Cộng hòa Dominica, Mauritius, Khao Lak (Thái Lan), Jamaica, Santorini (Hy Lạp), Zanzibar, Venice (Italy)...

Những địa điểm này là nơi để tận hưởng tuần trăng mật với cảnh quan đẹp đẽ, bữa tối lãng mạn dành cho các cặp đôi.

Tripadvisor vinh danh TP Hội An ở hạng mục Điểm đến tuyệt vời nhất cho tuần trăng mật 2024. (Ảnh minh hoạ).

Danh sách trên nằm trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 của Tripadvisor nhằm tôn vinh những điểm đến có nhà hàng, khách sạn và hoạt động giải trí nhận được số lượt bình chọn vượt xa mong đợi của du khách. Chưa đến 1% trong 8 triệu hồ sơ được trao giải Best of the Best.

Hội An - thành phố nằm trên bờ biển miền Trung Việt Nam, từng là thương cảng sầm uất quan trọng của Đông Nam Á từ thế kỷ XV-XIX. Đồng thời đây cũng là điểm dừng chân phổ biến của những người đi du lịch, đang trở nên nổi tiếng hơn với du khách nước ngoài và đặc biệt hấp dẫn những người đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Vào ngày 14 âm lịch hằng tháng, người dân Hội An tổ chức các lễ hội “Đêm rằm phố cổ” với đèn lồng đa dạng màu sắc lung linh đầy lãng mạn hòa trong ánh sáng của sông nước mang nét đặc trưng truyền thống của phố cổ bên bờ sông Hoài.

Ngoài ra, Hội An còn có những điểm tham quan nổi tiếng như Chùa Cầu, đền Quan Công và những ngôi nhà cổ cùng với con phố nhỏ rêu phong dành cho người đi bộ…

Trong dịp Tết Giáp Thìn vừa qua (từ ngày 8 đến ngày 14/2, tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng thành phố Hội An, những ngày Tết Giáp Thìn 2024 (tính từ 9/2 đến 13/2 - 30 Tết đến mùng 4 Tết), lượng du khách lưu trú tại Hội An đạt 26.464 lượt, tăng 7.105 khách, đạt 137% so với năm 2023; trong đó, khách quốc tế đạt 21.325 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.