Khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện hiện vật nghi là cổ vật ở ven biển Hội An

(VTC News) -

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND TP Hội An về việc khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện hiện vật nghi là cổ vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An, TP Hội An.

Xác tàu gỗ "lộ thiên" ở bờ biển Hội An.

Qua xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện hiện vật nghi là cổ vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP Hội An chỉ đạo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Quảng Nam, cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí và xây dựng phương án khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện hiện vật nghi là cổ vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, thẩm định phương án khai quật khẩn cấp và cấp giấy phép khai quật cho Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực bờ biển thuộc khối Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An để "mục sở thị" xác tàu nghi là tàu cổ.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, bà con địa phương phát hiện xác tàu gỗ "lộ thiên" ở khu vực bờ biển ngay sau trụ sở UBND phường.

Ước chừng, tàu dài khoảng 15m, rộng khoảng 3m. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu, trông giống kiểu tàu cổ.

Bà con địa phương phát hiện xác tàu gỗ "lộ thiên" ở khu vực bờ biển ngay sau trụ sở UBND phường Cẩm An hồi cuối năm 2023.

Ngư dân địa phương cho rằng, xác tàu này có thể là ghe bầu của dân buôn, loại phương tiện di chuyển thuyền buồm được làm từ gỗ mun đen quý hiếm và có sức chịu bền cao. Vị trí xác tàu "lộ thiên" trước đây là đất vườn của người dân. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở, xâm thực nhiều năm đã ăn sâu vào đất liền nên người dân phải di dời đến chỗ khác. Bão lụt, sóng biển đánh vào, đất cát bị trôi ra biển nên xác tàu mới trồi lên.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, xác tàu gỗ được phát hiện có thể là ghe bầu bị chìm. Ghe bầu là phương tiện thời xưa được dân buôn ở Hội An dùng để chở gạo, cá, các nhu yếu phẩm khác đi bán khắp nơi. Loại ghe này có tuổi đời cũng hơn 100 năm.