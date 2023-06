Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Sức khỏe 2 công an bị thương thế nào?

(VTC News) -

Ngày 13/6, Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận sức khỏe của 2 cán bộ công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã tạm ổn định và đang hồi phục.

Theo đó, 2 cán bộ là Thượng úy Đàm Đình Bốp (Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Ktur) bị thương trong vụ nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur vào ngày 11/6.

Lãnh đạo UBND huyện Cư Kuin thăm cán bộ công an bị thương.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các nạn nhân. Đến hôm nay, ngày thứ 3 sau ca phẫu thuật, sức khỏe của hai cán bộ công an đang hồi phục, diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy, đứng lên và đi lại được.

Trước đó, ngày 12/6, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã thăm 2 cán bộ công an bị thương, viếng và động viên thân nhân 6 chiến sĩ, cán bộ hy sinh.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bốn cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ, động viên hai cán bộ Công an xã Ea Ktur bị thương.

CHÂU THƯ