Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 6 liệt sĩ ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 13/6, Đoàn công tác của UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện các quyết định về việc công nhận liệt sĩ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk hy sinh ngày 11/6.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các đồng chí.

Lãnh đạo Bộ công an thăm, chia buồn, động viên thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, ngày 12/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ tấn công ngày 11/6 tại Đắk Lắk.

Danh sách 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm: Liệt sĩ Hoàng Trung, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An); Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu.

Sáng 13/6, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm người gây mất an ninh trật tự tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Các lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 10 nghi phạm. Tính đến 9h sáng nay, đã có 37 người bị bắt giữ trong vụ tấn công 2 trụ sở xã. Cũng trong đêm 12/6, đã có 2 người ra đầu thú.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác còn đang bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những nghi phạm chủ động đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Sáng sớm 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết và bị thương một số công an xã, cán bộ xã và người dân.

CHÂU THƯ