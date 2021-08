Tàu dầu bị tấn công ở vùng Vịnh: Iran cáo buộc phương Tây chiến tranh tâm lý

(VTC News) -

Tàu chở dầu Mercer Street, mang cờ Liberia, chở dầu cho Nhật Bản, thuộc quản lý của một công ty vận tải Israel, đã trở thành tâm điểm của căng thẳng khi bị tấn công bằng máy bay không người lái, khiến thuyền trưởng con tàu người Romania và một nhân viên an ninh trên tàu người Anh thiệt mạng.

Phương Tây vẫn đang đổ dồn các cáo buộc vào Iran, cho rằng nước này có liên quan đến các vụ tấn công và cướp tàu hàng khi đi qua vùng Vịnh. (Ảnh: BBC)

Sau nhiều chỉ trích của Israel, Anh và Mỹ, 2 ngày trước, Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cũng tiếp tục lên tiếng. Trong một tuyên bố, G7 cho biết, các bằng chứng có được đến nay đều cho thấy Iran đứng đằng sau vụ tấn công có chủ đích này.

Hành vi của Iran đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. G7 kêu gọi Iran dừng mọi hành động không phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi tất cả các bên đóng vai trò xây dựng trong việc tăng cường ổn định và hòa bình khu vực. G7 nhấn mạnh, sẽ tiếp tục bảo vệ hoạt động vận tải biển trước các hành động “vô trách nhiệm và bạo lực”.

Iran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan. Đáp trả tuyên bố của G7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 7/8 cho rằng, có một cuộc chiến tranh tâm lý nhằm vào Iran diễn ra đúng thời điểm Iran có Tổng thống mới. Ông khẳng định, Iran luôn cố gắng đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy chiến lược của Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz, coi đây là một phần an ninh của chính mình và sẽ không ngần ngại bảo vệ quyền chủ quyền của đất nước. Đồng thời, Tehran “sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm thiết lập một hệ thống an ninh tập thể”. Ông Saeed Khatibzadeh cùng từng bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng Israel liên quan đến vụ tấn công này nhằm đổ lỗi cho Iran.

“Những vụ việc rắc rối này không có gì mới. Chúng ta thấy những điều này thường xảy ra lúc khu vực có những chuyển biến tích cực. Israel đang mang lại những điều bất an. Bạo lực, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ khi nào”, ông Khatibzadeh nói.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran, Tướng Abolfazl Shekarchi cũng nhận định tương tự. Ông khẳng định, nếu các lực lượng vũ trang Iran thực hiện vụ tấn công, thì họ sẽ tuyên bố thẳng thắn và sẵn sang đối đầu với kẻ thù. Vị Tướng Iran yêu cầu Mỹ trình ra bằng chứng nói rằng máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công là do phía Iran sản xuất.

Ngay sau vụ tấn công, Israel, Anh, Mỹ đã kêu gọi một hành động quốc tế chung chống lại Iran.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố, cũng không loại trừ khả năng sẽ hành động một mình: “Về vụ tấn công con tàu hay các vấn đề khác của Iran, chúng tôi đang làm việc để tập hợp thế giới lại, nhưng đồng thời chúng tôi cũng biết hành động một mình. Iran đã biết chính xác cái giá phải trả khi ai đó đe dọa an ninh của chúng tôi”.

Phía Anh cũng đã nêu vấn đề này tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Phó Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Zahra Ershadi đã bác bỏ các cáo buộc có liên quan và cảnh báo sẽ không ngần ngại tự vệ để chống lại bất cứ mối đe dọa nào vì lợi ích quốc gia.