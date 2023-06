Vụ lộ đề lớp 10 tại Kon Tum: Hủy kết quả của 12 học sinh liên quan, cho thi lại

Liên quan đến vụ lộ đề thi môn tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã có tờ trình gửi Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, xin ý kiến về phương thức xét tuyển sinh vào lớp 10 (86/TTr-SGDĐT ngày 15/6).

Theo tờ trình, kết quả xác minh liên quan đến việc lộ đề thi môn tiếng Anh, Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xác minh cho thấy, giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản Dự thảo đề.

Ban ra đề còn thiếu chặt chẽ trong yêu cầu xử lý bản Dự thảo đề. Học sinh chụp bản Dự thảo đề và chuyển cho bạn học trong nhóm kín. Cơ quan công an cũng xác định nhóm kín có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xác minh, giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản Dự thảo đề. (Ảnh minh họa: TTXVN )

Trên cơ sở xác minh của cơ quan Ccng an kết hợp với phân tích chất lượng và phổ điểm tiếng Anh (môn chung) của kỳ thi tuyển sinh năm học 2023-2024 so với phổ điểm năm liền kề trước đó, Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum khẳng định phạm vi ảnh hưởng của việc lộ bản thảo đề thi môn tiếng Anh là rất nhỏ so với quy mô của kỳ thi.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xét tuyển lớp 10. Cụ thể, với thí sinh không liên quan đến vụ lộ bản thảo đề thi sẽ giữ nguyên phương án xét tuyển. Đối với các thí sinh có liên quan (12 học sinh), Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum đề xuất hủy kết quả thi, tổ chức cho các em thi đợt 2 đối với môn tiếng Anh bằng đề dự bị. Dự kiến thời gian thi vào đầu tháng 8.

Về xét tuyển sinh đối với các thí sinh này, Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum đề xuất sử dụng kết quả thi đợt đầu của môn Toán và Ngữ văn; kết quả thi đợt 2 môn tiếng Anh cùng với điểm rèn luyện, học tập 4 năm cấp Trung học cơ sở của thí sinh để xét tuyển.

Theo Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum phương án trên sẽ đảm bảo công bằng cho thí sinh, không gây xáo trộn và không phát sinh kỳ thi thứ 2, không gây lãng phí về nhân lực, chi phí cho cha mẹ học sinh và ngân sách địa phương.

Trước đó, tối 2/6, kết thúc môn thi tiếng Anh tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Kon Tum, trên mạng xã hội Zalo, Facebook có dư luận lộ đề môn tiếng Anh kèm theo bản chụp nội dung gần giống đề thi trên.

Sáng 4/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tiến hành làm việc với các giáo viên ra đề thi tiếng Anh gồm thầy Trần Trung Trinh (Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Liên Việt) và cô Phạm Thị Hương (Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ thành phố Kon Tum). Riêng cô Lê Thị Hồng Loan (Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh), viên chức biệt phái, công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo vắng mặt do đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung văn bản 1057/SGDĐT-VP ngày 4/6 của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Công an tỉnh Kon Tum, tại buổi làm việc, cô Phạm Thị Hương thừa nhận có một học sinh lớp 9A, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ đang học thêm tại nhà riêng của cô Hương đã chụp đề thi từ máy in tại nhà cô giáo Hương. Đồng thời, cô Hương nhận khuyết điểm về việc để học sinh chụp bản thảo đề thi và khẳng định không tự sao, chụp đề cho học sinh.

Để xác định cụ thể thông tin lộ đề thi môn tiếng Anh của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, những cá nhân có liên quan, phạm vi ảnh hưởng của việc lộ đề thi trên để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp 10 cho phù hợp.

Liên quan đến vấn đề trên, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản khẩn, chỉ đạo các lực lượng chức năng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm lộ đề thi tuyển sinh lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 được tổ chức từ ngày 1 - 4/6, toàn tỉnh Kon Tum có 6.659 thí sinh đăng ký dự thi tại 25 điểm thi, chỉ tiêu tuyển 5.594 học sinh.

(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam )