Vụ cựu cảnh sát kinh tế buôn lậu: Bắt 1 cán bộ hải quan

(VTC News) -

Liên quan vụ án buôn lậu hơn 1.200 container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam do Hoàng Duy Tiến, 38 tuổi, nguyên cán bộ Đội 7 Phòng cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM chủ mưu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã khởi tố bị can, bắt giam, khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng (cán bộ Cục Hải quan TP.HCM) để điều tra về tội Buôn lậu.

Vũ Xuân Đồng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án, công an xác định Vũ Xuân Đồng (SN 1981, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, TP.HCM) đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của các đối tượng trong việc che giấu hành vi phạm tội, giúp các đối tượng làm thủ tục thông quan.

Theo hồ sơ vụ án, Tiến nắm rõ Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng (không quá 10 năm) để phục vụ chính doanh nghiệp nhập. Tiến đã lợi dụng chính sách này, thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc (đã sản xuất trên 10 năm với giá rẻ) giao lại cho họ mua bán để kiếm lời.

Chủ hàng phải trả cho Tiến 78-90 triệu đồng cho mỗi container, trong đó bao gồm cả phí "lót tay" cán bộ kiểm hóa của hải quan...

Tiến thuê người thành lập tổng cộng 47 công ty, sử dụng các pháp nhân này để làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục thông quan. Để che giấu hành vi, mỗi lần thông quan, Tiến chỉ đạo nhân viên sử dụng một pháp nhân.

Để được thông quan, Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ đều dưới 10 năm, khai trị giá hàng hóa thấp hơn nhiều giá trị thật để giảm tiền thuế. Theo quy định, hàng sau khi về kho phải chờ kết qủa giám định đủ điều kiện mới cho thông quan, song khi nhận hàng tại cảng Tiến đã cho nhân viên mang đi giao ngay cho chủ hàng sau đó mới thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư khống với giá 2,8-3,2 triệu đồng trên một chứng thư.

Ngày 24/5/2021, khi Tiến cùng nhân viên đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái thì bị cảnh sát phát hiện. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình công tác tại Đội 7 PC03, Tiến còn được Võ Văn Đông, cũng là cựu cán bộ công an, đặt vấn đề nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về cho một người bạn. Từ tháng 2 đến tháng 5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Đông 6 container, trị giá hơn 900 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định, Hoàng Duy Tiến là người có vai trò chủ mưu trong vụ án. Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị can khai nhận hành vi như cáo buộc.

Liên quan đến vụ án, một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP HCM, và các cá nhân đã giúp sức cho Tiến và đồng phạm. Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, tiếp tục làm rõ để xử lý.