Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Hóa: Công an vào cuộc điều tra

Theo ghi nhận của PV, sau hỏa hoạn, ngôi nhà 3 tầng của gia đình anh Lê Ngọc T. tại xóm 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc bị cháy đen. Chiều 30/1, gia đình đã đưa các nạn nhân đi hỏa táng rồi tiến hành thủ tục chôn cất.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn gửi các đơn vị. Trong khi đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà sau khi xảy ra hỏa hoạn.

Đồ đạc trong nhà đã bị lửa thiêu rụi, cháy đen.

Xe máy nằm ở trong khu vực phía sau cũng bị hư hỏng.

Toàn bộ tầng một bị cháy hoàn toàn.

Phía ngoài ngôi nhà.

Nội dung công điện khẩn nêu, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân, gia đình bị nạn.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình người bị nạn; phối hợp với cơ quan công an và đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Người thân, xóm làng tiễn đưa 3 mẹ con xấu số.

Người thân khóc nghẹn, xót thương.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 23h30 ngày 29/1, anh Lê Ngọc T. (chủ nhà) phát hiện cháy ở tầng 1 nên đã dùng bình chữa cứu hỏa để dập lửa nhưng không thành công.

Lúc này, anh T. hoảng loạn, chạy ra hô hoán hàng xóm mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài.

Đến 23h45, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường. Khi đó, hỏa hoạn đã bao trùm toàn bộ tầng 1 ngôi nhà. Đám cháy được khống chế sau đó.

Hậu quả, 3 người bị tử vong gồm: Chị Trịnh Thị L. (SN 1984, vợ anh T.); hai con của chị L. là Lê Trịnh Ngọc S. (SN 2013) và Lê Trịnh Ngọc Th. (SN 2018).